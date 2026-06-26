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26 de junio de 2026 - 08:24
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Interrupción programada de energía eléctrica en Vinalito y San Salvador de Jujuy para este viernes 26 de junio

Los trabajos se realizarán entre las 8 y las 14 en Vinalito, y de 10 a 14 en distintos barrios de San Salvador de Jujuy.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los trabajos se realizarán entre las 8 y las 14 en Vinalito, y de 10 a 14 en distintos barrios de la capital jujeña.

Los trabajos se realizarán entre las 8 y las 14 en Vinalito, y de 10 a 14 en distintos barrios de la capital jujeña.

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Las tareas se desarrollarán en distintos horarios y afectarán sectores específicos de ambas localidades.

Corte programado en Vinalito

En Vinalito, la interrupción será de 8 a 14 horas aproximadamente y alcanzará a El Talar, Vinalito y zonas aledañas.

Según informó la empresa, se llevará adelante el cambio de postes de media tensión y la renovación de estructuras que sostienen las líneas eléctricas.

Además, se realizarán reajustes en subestaciones y la renovación de componentes de la red, con el objetivo de mejorar el funcionamiento y la confiabilidad del sistema.

Trabajos en San Salvador de Jujuy

En la capital jujeña, el corte está previsto de 10 a 14 horas aproximadamente.

Las zonas afectadas serán:

  • Club 13 de Julio.
  • Asentamiento Chalchaleros.
  • Barrio Los Perales.
  • Sectores comprendidos entre las calles Reina Mora, El Carnaval, El Ceibo y El Chalchalero.
  • Zonas cercanas.

En este sector se habilitará una subestación eléctrica para optimizar la distribución de energía y mejorar la capacidad operativa de la red.

También se realizarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas, prevenir fallas y reforzar la seguridad del sistema.

Lo más importante

  • Los trabajos se realizarán este viernes 26 de junio.
  • En Vinalito, el corte será de 8 a 14.
  • En San Salvador de Jujuy, será de 10 a 14.
  • Las tareas incluyen cambio de postes, mejoras en subestaciones y despeje arbóreo.
  • Los horarios son aproximados.

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