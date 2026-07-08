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8 de julio de 2026 - 17:42
Jujuy.

"La calculadora sirve más que la IA": la reflexión de una estudiante jujeña que compite en matemáticas

La joven, que compite en una olimpíada internacional de matemática, explicó por qué cree que la inteligencia artificial debe usarse con límites.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Es de Jujuy, tiene 10 años y ganó una medalla internacional compitiendo en matemáticas - Eluney Guadalupe Sosa&nbsp;&nbsp;

Es de Jujuy, tiene 10 años y ganó una medalla internacional compitiendo en matemáticas - Eluney Guadalupe Sosa  

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La estudiante, que se prepara para una nueva instancia de la olimpíada, explicó que si bien la tecnología puede ser útil, no debería reemplazar el razonamiento propio ni el proceso de aprendizaje. "La inteligencia artificial se puede equivocar", aseguró en diálogo con TodoJujuy.

Consultada sobre qué opinaba de la inteligencia artificial y de las herramientas que hoy utilizan muchos estudiantes, la joven fue contundente. "La calculadora científica nos sirve más que la IA. La inteligencia artificial muchas veces se puede equivocar, pero la calculadora siempre te da exacto", replicó.

Luego profundizó su postura y aclaró que no está en contra de estas herramientas, aunque considera que deben utilizarse con criterio. "La inteligencia artificial nos ayuda, pero tampoco debemos usarla tanto. Todo tiene un límite", sostuvo Eluney.

Aprender matemática jugando y con materiales concretos

Durante la entrevista también mostró el método que utiliza para resolver muchos de los ejercicios. Ante la falta de una computadora para trabajar con el software que emplea la competencia, recurrió a un geoplano artesanal, una tabla con clavijas y bandas elásticas que le permite representar figuras geométricas.

Según explicó, trabajar con materiales concretos le facilita comprender los problemas. "Me gusta tener el contacto con la figura. Así la puedo entender mejor", comentó mientras resolvía un ejercicio en vivo.

Además, destacó que aprender jugando hace que la matemática resulte más accesible. "Lo entiendo jugando porque es uno de los pensamientos más lúdicos para los niños. Es más divertido y se entiende mejor", expresó y remarcó: "La matemática sirve para todo".

La estudiante también respondió a una pregunta que suelen hacerse muchos chicos: para qué sirve la matemática fuera de la escuela. Su respuesta fue inmediata. "La matemática nos sirve para todo. Para lengua, para el fútbol... Cuando hacen una cancha tienen que calcular el área y la circunferencia", aseveró.

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