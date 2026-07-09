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9 de julio de 2026 - 11:29
FNE 2026

Canal 4 transmitirá en vivo la elección de la representante del Comercial Nº2

La elección de la representante de la Escuela de Comercio Nº2 "Malvinas Argentinas" será este viernes desde las 21, con transmisión exclusiva de Canal 4.

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Por  Judith Girón
Canal 4 transmitirá en vivo la elección de la representante del Comercial Nº2

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La cobertura especial comenzará a las 21 horas y mostrará la presentación de las candidatas, los números artísticos, el desfile y la coronación de la nueva representante del establecimiento.

La transmisión será exclusiva para los clientes de Canal 4, que podrán vivir en vivo cada momento de la elección.

Daniela Moitalta entrega sus atributos

Daniela Moitalta, representante 2025 de la Escuela de Comercio Nº2 "Malvinas Argentinas", se despedirá como embajadora de los estudiantes de su colegio y entregará los atributos a quien resulte elegida como nueva representante para la FNE 2026.

Conocé a las candidatas

Las estudiantes del Comercial Nº2 "Malvinas Argentinas" buscarán convertirse en la nueva representante de la institución y continuar el camino hacia la Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. En Canal 4 podrás conocer a cada una de las candidatas y seguir en vivo la definición de una nueva representante estudiantil.

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