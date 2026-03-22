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22 de marzo de 2026 - 11:13
Deportes.

Hernán Pellerano tras la derrota: "No podríamos caer sobre el árbitro, tenemos que corregir muchas cosas"

Gimnasia de Jujuy cayó 3-0 en su visita ante Tristán Suárez, y el entrenador Hernán Pellerano, hizo un análisis tras el encuentro por la Fecha 6 de la Primera Nacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Hernán Pellerano - DT Gimnasia de Jujuy

Hernán Pellerano - DT Gimnasia de Jujuy

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El entrenador remarcó que el equipo “tiene que mejorar muchas cosas” y aseguró que, fuera de casa, deben afrontar los partidos “más atentos”.

Qué dijo Hernán Pellerano sobre la derrota de Gimnasia de Jujuy ante Tristán Suárez

En diálogo con Lobo El Capo del Norte, el DT de Gimnasia de Jujuy analizó el desarrollo del juego y sostuvo que, si bien el equipo por momentos se impone y muestra una buena cara, “no lograron ser tan verticales como les gustaría ser”. Además, indicó que hasta el primer penal para Tristán Suárez, el partido estaba para “buscarlo hasta el final”, pero que “a partir del segundo gol, se notó la diferencia”.

Gimnasia de Jujuy.
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

"No encontramos los espacios"

En otro tramo de la entrevista, Hernán Pellerano se refirió al funcionamiento del equipo y aseguró que “no encontraron los espacios”, y que la imprecisión o un gol en contra “te hace jugar más apurado y no te permite encontrar la mejor versión”.

“Lo que cambia de visitante es el primer gol que te hacen, lo mismo nos pasó con Chacarita, después del primer gol el equipo empieza a jugar desordenado o a apurarse. Hay que buscar ponernos en ventaja nosotros de visitante y manejar el partido como nosotros lo manejamos porque en los otros tres encuentros después del primer gol empezamos a manejar nosotros la pelota. Nos falta la profundidad que tenemos de local”.

hernan pellerano

Pellerano habló de los penales, pero evitó apuntar al árbitro

En relación a los dos penales sancionados en contra, el entrenador hizo referencia al segundo y explicó que se trató de un forcejeo, señalando que como ese contacto “hay otros 500 por fecha” dentro de la Primera Nacional. Luego agregó: “Si este fue penal, creo que tendrían que cobrar muchos más penales, como es esta categoría y cómo se juega, no lo considero penal”.

De todas formas, fue claro al no responsabilizar a Juan Cruz Robledo sobre el desenlace del partido: “Igual no es una excusa, no podríamos caer en el árbitro de que se perdió el partido por él, pero sí que sin ese penal podrías seguir jugando de otra manera. Pero tenemos que corregir muchas cosas nosotros antes de caerle al árbitro”.

Hernán Pellerano
Hernán Pellerano

Hernán Pellerano

Qué le dijo al plantel post derrota

Consultado por la charla con el equipo luego del encuentro, Pellerano contó que les pidió que “de visitante tienen que entrar más atentos”, y remarcó que no pueden recibir goles desde un lateral o en la primera llegada del rival, situación similar ocurrida frente a Chacarita.

“Pero también los felicité, porque a pesar de todo, el equipo va y la sigue buscando”, sumó sobre la charla post final del partido.

Correcciones para los próximos partidos

Por último, y en base a las dos caídas como visitante ante Chacarita y Tristán Suárez, el entrenador puntualizó los aspectos a mejorar de cara a los próximos compromisos fuera del 23 de Agosto.

“Necesitamos tener más una solidez defensiva. No se trata solo de los cuatro del fondo y del arquero, se trata de todo el equipo. No puede ser que en dos partidos de visitante te hagan seis goles, eso no nos puede pasar si queremos pelar arriba”, concluyó.

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