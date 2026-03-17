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17 de marzo de 2026 - 22:10
Liga Profesional

EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para Gimnasia (Mendoza) vs Estudiantes por 1-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Gimnasia (Mendoza) vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Al finalizar los primeros 45, Gimnasia (M) vence a el Pincha por 1-0 con gol de Agustín Módica (47' 1T).

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Las estadísticas del encuentro entre Gimnasia (Mendoza) y Estudiantes del Apertura:

  • Tiros al arco: Gimnasia (Mendoza) (3) VS Estudiantes (1)
  • Fouls cometidos: Gimnasia (Mendoza) (3) VS Estudiantes (9)
  • Pases Correctos: Gimnasia (Mendoza) (1) VS Estudiantes (0)
  • Tarjetas Amarillas: Gimnasia (Mendoza) (1) VS Estudiantes (2)
  • Tiros Libres: Gimnasia (Mendoza) (0) VS Estudiantes (1)
Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Estudiantes

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Guillermo Laza.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) consiguió sólo un punto en su último partido frente a Dep. Riestra, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes viene de caer en su estadio ante Lanús por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 2 tantos.

El árbitro designado para el encuentro fue Nazareno Arasa.

Formación de Gimnasia (Mendoza) hoy

El equipo dirigido por Ariel Broggi plantea su juego con una formación 4-4-2 con César Rigamonti en el arco; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra en defensa; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares y Facundo Lencioni en el medio; y Santiago Rodríguez y Agustín Módica en la delantera.

Formación de Estudiantes hoy

Por su parte, los conducidos por Alexander Medina se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Fernando Muslera defendiendo la portería; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti en la zaga; Mikel Amondarain, Lucas Piovi y Alexis Castro en el centro del campo; y con Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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