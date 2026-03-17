EN VIVO: Termina el primer tiempo con una victoria para Gimnasia (Mendoza) vs Estudiantes por 1-0

Al finalizar los primeros 45, Gimnasia (M) vence a el Pincha por 1-0 con gol de Agustín Módica (47' 1T).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Al finalizar los primeros 45, Gimnasia (M) vence a el Pincha por 1-0 con gol de Agustín Módica (47' 1T).
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Guillermo Laza.
Gimnasia (Mendoza) consiguió sólo un punto en su último partido frente a Dep. Riestra, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.
Estudiantes viene de caer en su estadio ante Lanús por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 2 tantos.
El árbitro designado para el encuentro fue Nazareno Arasa.
El equipo dirigido por Ariel Broggi plantea su juego con una formación 4-4-2 con César Rigamonti en el arco; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra en defensa; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares y Facundo Lencioni en el medio; y Santiago Rodríguez y Agustín Módica en la delantera.
Por su parte, los conducidos por Alexander Medina se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Fernando Muslera defendiendo la portería; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti en la zaga; Mikel Amondarain, Lucas Piovi y Alexis Castro en el centro del campo; y con Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez en el ataque.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.