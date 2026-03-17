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17 de marzo de 2026 - 00:21
Liga Profesional

Instituto se impone con remontada 2-1 sobre Independiente

Todo lo que dejó el duelo entre Instituto y Independiente: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Instituto vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
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Instituto se impone con remontada 2-1 sobre Independiente
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En la fecha 11 del Apertura, el Rojo cosechó una derrota por 2 a 1 ante La Gloria, en el duelo que se disputó en el estadio Monumental de Alta Córdoba. Independiente tomó la iniciativa y se puso en ventaja al minuto 13' del primer tiempo con un gol de jugada de Matías Abaldo. Sin embargo, el desarrollo del partido cambió y Instituto remontó con éxito el marcador. Primero, con un disparo de Alex Luna (14' de la primera mitad), y luego, con otro tanto de Giuliano Cerato, otra vez de jugada, transcuridos 34' de la misma etapa.

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Giuliano Cerato se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Instituto metió 1 gol, efectuó 23 pases correctos, recuperó 5 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

También fue importante Alex Luna. El delantero de Instituto marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 10 pases correctos.

El director técnico de Instituto, Diego Flores, planteó una estrategia 3-4-3 con Manuel Roffo en el arco; Agustín Massaccesi, Fernando Alarcón y Leonel Mosevich en la línea defensiva; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa en el medio; y Jhon Córdoba, Franco Jara y Alex Luna en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Gustavo Quinteros se pararon con un esquema 4-5-1 con Rodrigo Rey bajo los tres palos; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala en defensa; Iván Marcone, Rodrigo Fernández Cedrés, Matías Abaldo, Ignacio Malcorra y Ignacio Pussetto en la mitad de cancha; y Gabriel Ávalos en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Monumental de Alta Córdoba fue Nicolás Ramírez.

La Gloria visitará a Boca Juniors en la próxima jornada. Por el lado de el Rojo jugará de local frente a Talleres.

Cambios en Instituto
  • 65' 2T - Salió Jhon Córdoba por Luca Rafaelli
  • 78' 2T - Salió Alex Luna por Nicolás Guerra
  • 79' 2T - Salió Gastón Lodico por Juan Ignacio Méndez
  • 80' 2T - Salió Agustín Massaccesi por Jonathan Galván
Amonestados en Instituto:
  • 46' 1T Franco Jara (Conducta antideportiva), 0' 2T Alex Luna (Conducta antideportiva), 28' 2T Manuel Roffo (Demorar el juego), 42' 2T Nicolás Guerra (Conducta antideportiva), 45' 2T Luca Rafaelli (Demorar el juego) y 47' 2T Juan Ignacio Méndez (Demorar el juego)

Cambios en Independiente
  • 21' 1T - Salió Facundo Zabala por Milton Valenzuela
  • 57' 2T - Salieron Rodrigo Fernández Cedrés por Luciano Cabral y Franco Jara por Matias Fonseca
  • 75' 2T - Salieron Ignacio Pussetto por Facundo Valdez, Santiago Arias por Leonardo Godoy y Matías Abaldo por Maximiliano Gutiérrez
Amonestados en Independiente:
  • 42' 1T Milton Valenzuela (Conducta antideportiva), 29' 2T Iván Marcone (Conducta antideportiva) y 48' 2T Leonardo Godoy (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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