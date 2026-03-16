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16 de marzo de 2026 - 17:30
Liga Profesional

Aldosivi y Huracán no se sacaron ventaja y terminaron sin goles

Todo lo que dejó el duelo entre Aldosivi y Huracán: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Aldosivi vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
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Aldosivi y Huracán no se sacaron ventaja y terminaron sin goles
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El partido por la fecha 11 disputado en el Mundialista de Mar del Plata, terminó sin que El Tiburón y el Globo lograran convertir.

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La figura del partido fue Nehuén Paz. El defensor de Huracán fue importante por sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Axel Werner fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Aldosivi mostró su calidad al contener 3 disparos.

El estratega de Aldosivi, Guillermo Farré, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Axel Werner en el arco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Fernando Román Villalba en la línea defensiva; Federico Gino, Roberto Bochi, Agustín Palavecino, Tomás Fernández y Natanael Guzmán en el medio; y Nicolás Cordero en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Martínez salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz y César Ibáñez en defensa; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Thaiel Peralta, Óscar Romero y Juan Francisco Bisanz en la mitad de cancha; y Jordy Caicedo en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Mundialista de Mar del Plata fue Luis Lobo Medina.

Para la siguiente fecha, el Tiburón actuará de local frente a Argentinos Juniors, mientras que el Globo recibirá a Barracas Central.

Cambios en Aldosivi
  • 68' 2T - Salió Natanael Guzmán por Esteban Rolón
  • 81' 2T - Salió Tomás Fernández por Guillermo Enrique
  • 88' 2T - Salieron Nicolás Cordero por Junior Arias, Agustín Palavecino por Alejandro Villarreal y Roberto Bochi por Franco Leys
Amonestados en Aldosivi:
  • 26' 1T Santiago Moya (Conducta antideportiva) y 5' 2T Agustín Palavecino (Conducta antideportiva)

Cambios en Huracán
  • 60' 2T - Salieron Emmanuel Ojeda por Facundo Waller y Thaiel Peralta por Leonardo Sequeira
  • 74' 2T - Salió Juan Francisco Bisanz por Alejandro Martínez
  • 80' 2T - Salieron Óscar Romero por Eric Ramírez y Leonardo Gil por Lautaro Mora
Amonestados en Huracán:
  • 42' 1T Lucas Blondel (Conducta antideportiva), 21' 2T Leonardo Gil (Conducta antideportiva) y 32' 2T Jordy Caicedo (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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