Aldosivi y Huracán no se sacaron ventaja y terminaron sin goles

El partido por la fecha 11 disputado en el Mundialista de Mar del Plata, terminó sin que El Tiburón y el Globo lograran convertir.

Reparto de puntos en el empate a uno entre Unión y Boca Juniors

Barracas Central logró una victoria como anfitrión por 2 a 1 frente a Atlético Tucumán

La figura del partido fue Nehuén Paz. El defensor de Huracán fue importante por sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Axel Werner fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Aldosivi mostró su calidad al contener 3 disparos.

El estratega de Aldosivi, Guillermo Farré, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Axel Werner en el arco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya y Fernando Román Villalba en la línea defensiva; Federico Gino, Roberto Bochi, Agustín Palavecino, Tomás Fernández y Natanael Guzmán en el medio; y Nicolás Cordero en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Diego Martínez salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz y César Ibáñez en defensa; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Thaiel Peralta, Óscar Romero y Juan Francisco Bisanz en la mitad de cancha; y Jordy Caicedo en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Mundialista de Mar del Plata fue Luis Lobo Medina.

Para la siguiente fecha, el Tiburón actuará de local frente a Argentinos Juniors, mientras que el Globo recibirá a Barracas Central.

Cambios en Aldosivi

68' 2T - Salió Natanael Guzmán por Esteban Rolón

81' 2T - Salió Tomás Fernández por Guillermo Enrique

88' 2T - Salieron Nicolás Cordero por Junior Arias, Agustín Palavecino por Alejandro Villarreal y Roberto Bochi por Franco Leys

Amonestados en Aldosivi:

26' 1T Santiago Moya (Conducta antideportiva) y 5' 2T Agustín Palavecino (Conducta antideportiva)

Cambios en Huracán

60' 2T - Salieron Emmanuel Ojeda por Facundo Waller y Thaiel Peralta por Leonardo Sequeira

74' 2T - Salió Juan Francisco Bisanz por Alejandro Martínez

80' 2T - Salieron Óscar Romero por Eric Ramírez y Leonardo Gil por Lautaro Mora

Amonestados en Huracán:

42' 1T Lucas Blondel (Conducta antideportiva), 21' 2T Leonardo Gil (Conducta antideportiva) y 32' 2T Jordy Caicedo (Conducta antideportiva)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)