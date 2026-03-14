Instituto se enfrentará ante Independiente por la fecha 11

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A partir de las 22:15 (hora Argentina) el próximo lunes 16 de marzo, Independiente visita a Instituto en el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura.

Así llegan Instituto y Independiente Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Talleres. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Independiente y Unión, con un marcador 4-4. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Marcó 9 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó en empate a 0. Nicolás Ramírez es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Independiente: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Boca Juniors: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Horario Instituto e Independiente, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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