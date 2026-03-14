sábado 14 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de marzo de 2026 - 10:17
Liga Profesional

Instituto se enfrentará ante Independiente por la fecha 11

Independiente se mide ante Instituto en el Olímpico de Córdoba el lunes 16 de marzo a las 22:15 (hora Argentina). El partido será supervisado por Nicolás Ramírez.

Instituto vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 22:15 (hora Argentina) el próximo lunes 16 de marzo, Independiente visita a Instituto en el Olímpico de Córdoba, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura.

Lee además
lanus vs newell`s: previa, horario y como llegan para la fecha 11 del apertura

Lanús vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
san lorenzo y defensa y justicia se encuentran en la fecha 11

San Lorenzo y Defensa y Justicia se encuentran en la fecha 11

Así llegan Instituto y Independiente

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Talleres. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 2 empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Independiente y Unión, con un marcador 4-4. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Marcó 9 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó en empate a 0.

Nicolás Ramírez es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Independiente: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: 22 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Instituto: 16 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Talleres: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto e Independiente, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lanús vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

San Lorenzo y Defensa y Justicia se encuentran en la fecha 11

Boca Juniors visita a Unión por la fecha 11

Por la fecha 11 se enfrentarán River Plate y Sarmiento

Gimnasia se enfrenta ante la visita Independiente Riv. (M) por la fecha 11

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet cayó ante el puntero San Isidro en un cierre ajustado
Deporte.

Jujuy Básquet cayó ante el puntero San Isidro en un cierre ajustado

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Mesas extraordinarias: Educación confirmó una instancia excepcional de evaluación para alumnos que no pudieron promocionar en el nivel secundario.
Sociedad.

Habilitan mesas extraordinarias en Jujuy para alumnos que repitieron el año en secundaria

Acto en Casa de Gobierno. video
Jujuy.

Asunción de Gil Urquiola: "Le pedí que haga una valoración del Ministerio de Seguridad", dijo Carlos Sadir

La agresión al diputado Federico Pelli. video
Policial.

Prisión preventiva para "Pichón" Segura tras agredir al diputado Federico Pelli

Inflación en Jujuy.
Datos.

La inflación en Jujuy en febrero fue de 3,1% y acumula 32,5% en los últimos 12 meses

Carlos Sadir. video
Jujuy.

Continuarán las negociaciones con estatales: "Siempre hemos tenido diálogo", aseguró Carlos Sadir

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel