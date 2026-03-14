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14 de marzo de 2026 - 10:27
Liga Profesional

San Lorenzo y Defensa y Justicia se encuentran en la fecha 11

Todo lo que tienes que saber en la previa de San Lorenzo vs Defensa y Justicia. El duelo, a disputarse en el Nuevo Gasómetro el lunes 16 de marzo, comenzará a las 18:30 (hora Argentina) y será dirigido por Pablo Dóvalo.

San Lorenzo vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

San Lorenzo recibe el próximo lunes 16 de marzo a Defensa y Justicia por la fecha 11 del Apertura, a partir de las 18:30 (hora Argentina) en el Nuevo Gasómetro.

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Así llegan San Lorenzo y Defensa y Justicia

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

En la jornada previa, San Lorenzo igualó 1-1 el juego ante Boca Juniors. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 empates, en los que le han convertido 2 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Defensa y Justicia logró empatar 1-1 ante Central Córdoba (SE). Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 3 goles y registró solo 3 a favor.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 1 para el visitante y un total de 3 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de septiembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Pablo Dóvalo.


Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Dep. Riestra: 25 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs San Lorenzo: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Unión: 21 de marzo - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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