Gimnasia y Tiro recibe a Patronato con la ilusión de meterse en el Reducido

Gimnasia y Tiro de Salta recibirá el próximo domingo a Patronato por la fecha 20 de la Primera Nacional , luego del triunfo por 2 a 1 frente a Colegiales que le permitió recuperar confianza y volver a acercarse a la zona de Reducido.

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La victoria conseguida en Munro cambió el ánimo del plantel después de varias semanas de incertidumbre. El Albo llegó a 24 puntos , se ubica en la 12ª posición de la Zona B y quedó a una unidad de Deportivo Maipú de Mendoza, que ocupa el último lugar de clasificación.

El equipo salteño había comenzado el campeonato con tres victorias consecutivas y una fuerte ilusión entre sus hinchas. Sin embargo, después atravesó una racha de diez partidos sin ganar , que lo acercó a los últimos puestos y generó preocupación dentro del club.

El triunfo frente a Colegiales significó un alivio tanto futbolístico como anímico. Ahora, el desafío del equipo dirigido por Azconzábal será sostener esa recuperación ante Patronato y empezar a consolidarse en la segunda rueda.

Una baja y un regreso importante

Para el próximo partido, el entrenador deberá realizar al menos una modificación obligada. Thiago Banega llegó al límite de tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.

Todo indica que Lautaro Montoya ocupará su lugar. El mediocampista tiene un recuerdo especial ante Patronato, ya que convirtió el gol que le dio al conjunto entrerriano la Copa Argentina 2022.

La buena noticia será el regreso de Lautaro Gordillo, máximo goleador del Albo con siete tantos en la temporada. El delantero cumplió la sanción y volvería a ser la referencia ofensiva, mientras que Nicolás Contín pasaría al banco de suplentes.

Además, Azconzábal analiza el ingreso de Walter Montoya por Juan Rojas, con la intención de darle mayor equilibrio y manejo de pelota al mediocampo.

El probable equipo de Gimnasia y Tiro

La formación será confirmada después de la práctica del sábado. El probable equipo sería:

Federico Cosentino; Juan Galetto, Gabriel Díaz, Manuel Guanini y Lautaro Montoya; Fabricio Rojas, Franco Sivetti, Nicolás Rinaldi, Walter Montoya y Jonás Aguirre; Lautaro Gordillo.

Birge continúa con su recuperación

El cuerpo técnico también sigue la evolución de Matías Birge, quien se recupera de un esguince de tobillo y todavía no está en condiciones de volver.

El mediocampista es considerado una pieza importante por su experiencia, su aporte futbolístico y el liderazgo que tiene dentro del vestuario.

Quien sí mostró una evolución favorable fue Ivo Chaves, que en la fecha anterior volvió a integrar el banco de suplentes después de tres meses de inactividad por una fascitis plantar.

Reorganización en el fútbol profesional

El club también atravesó semanas agitadas fuera de la cancha, luego de la renuncia de varios integrantes de la subcomisión de fútbol.

Ante esta situación, la dirigencia creó un nuevo Departamento de Fútbol Profesional, con el objetivo de reorganizar el área deportiva y recuperar estabilidad institucional.

El partido ante Patronato también será importante desde lo económico. La dirigencia espera una buena presencia de público en el Gigante del Norte, en un contexto marcado por una caída en la venta de entradas durante el Mundial 2026.