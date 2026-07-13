Hoy realizarán la autopsia a los dos cuerpos hallados en un canal de riego de Perico

La investigación por el hallazgo de dos personas sin vida en un canal de riego de Perico continúa en marcha y, por el momento, la principal expectativa está puesta en los resultados de las autopsias que permitirán avanzar en el esclarecimiento del caso.

Jujuy. Encontraron el cuerpo de un hombre en un canal cercano al aeropuerto de Perico

La comisario Adriana Choque, de la Policía de Jujuy, brindó detalles sobre el procedimiento realizado durante el fin de semana y confirmó que ambos hechos son investigados de manera conjunta por la Justicia.

Según explicaron, el primer aviso se recibió durante la tarde del viernes. " Comisaría Seccional 60 fue noticiada de una persona sin vida el día viernes, alrededor de las 16 horas. El personal se trasladó hasta la zona de las compuertas del canal de riego de Perico, donde constató que se trataba de una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años ", informó Choque.

Tras las primeras actuaciones, el lugar fue preservado y comenzaron las tareas investigativas para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El sábado apareció un segundo cuerpo

La investigación tomó un giro horas más tarde. "El día sábado, aproximadamente a las 8 de la mañana, personal de la Comisaría Seccional 58 se trasladó a unos 100 metros del lugar donde había sido hallado el primer cuerpo y encontró a una persona de sexo femenino, también de aproximadamente 35 años, sin vida", detalló la comisario.

La cercanía entre ambos hallazgos hizo que la causa adquiriera una nueva dimensión y motivó la intervención de otras áreas especializadas de la fuerza.

Choque explicó que, si bien las primeras actuaciones estuvieron a cargo de las comisarías con jurisdicción en la zona, la investigación pasó rápidamente a otra dependencia. "Trabajaron las comisarías Seccional 60 y Seccional 58, pero las causas pasaron a cargo de la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones, bajo la dirección de la Fiscalía a cargo de la doctora Calderaro", precisó.

Consultada sobre una posible relación entre las dos personas encontradas sin vida, la vocera confirmó que existe un dato que surgió de las primeras averiguaciones realizadas con familiares. "Por lo que se pudo indagar con los familiares, los mismos serían pareja", sostuvo. No obstante, evitaron brindar mayores precisiones mientras avanza la investigación judicial.

Este lunes realizarán las autopsias

Uno de los pasos considerados clave para la causa será la realización de las autopsias. "Está previsto realizar las autopsias correspondientes durante la jornada de este lunes, tanto en horas de la mañana como de la tarde", confirmó Choque.

Los estudios forenses permitirán determinar las causas de muerte, establecer si existieron lesiones previas y aportar información fundamental para orientar la investigación.