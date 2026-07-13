Más de 800 infracciones y una víctima fatal en las rutas jujeñas

Los controles realizados durante el fin de semana en las rutas jujeñas dejaron un total de 809 actas de infracción, entre ellas 73 por alcoholemia positiva y nueve por exceso de velocidad, mientras que un hombre murió atropellado en la Ruta Nacional 66, a la altura del Parque Industrial de Perico.

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Del total registrado por los operativos de Seguridad Vial, 727 correspondieron a infracciones varias , como irregularidades en la documentación, falta de elementos obligatorios o incumplimientos de las normas de tránsito. Las restantes fueron 73 actas por conducir bajo los efectos del alcohol y nueve por superar los límites de velocidad.

La cifra de alcoholemias volvió a encender una señal de alerta. Según la información difundida, la mayoría de las personas infractoras se encuentra en la franja de 18 a 36 años , lo que concentra la preocupación en conductores jóvenes y adultos jóvenes.

El balance del fin de semana quedó conformado de la siguiente manera:

809 actas en total

727 infracciones varias

73 alcoholemias positivas

9 infracciones por exceso de velocidad

Las alcoholemias representaron aproximadamente el 9% del total de las actas, mientras que las faltas por velocidad tuvieron una incidencia menor. El mayor volumen volvió a corresponder a irregularidades generales detectadas durante los controles.

Los operativos se desarrollaron en distintos puntos de la provincia y buscaron retirar de circulación a conductores que representaban un riesgo para sí mismos y para terceros.

Una muerte en la Ruta 66

El fin de semana también quedó marcado por una víctima fatal. Un hombre murió durante la madrugada del domingo cuando intentaba cruzar la Ruta Nacional 66, en inmediaciones del Parque Industrial de Perico.

La víctima fue alcanzada por el tráiler de una camioneta Volkswagen Amarok que remolcaba un Citroën C4. El vehículo era conducido por un joven de 21 años, quien habría intentado realizar una maniobra para evitar al peatón.

Personal del SAME realizó maniobras de reanimación, pero el hombre murió en el lugar. La investigación quedó a cargo de la Seccional 21° y busca establecer la mecánica exacta del siniestro.

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