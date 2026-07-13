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13 de julio de 2026 - 12:13
Policial.

Más de 800 infracciones y una víctima fatal en las rutas jujeñas

Un hombre murió atropellado en la Ruta 66, mientras los operativos detectaron 73 alcoholemias positivas en las rutas de Jujuy.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Más de 800 infracciones y una víctima fatal en las rutas jujeñas

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Del total registrado por los operativos de Seguridad Vial, 727 correspondieron a infracciones varias, como irregularidades en la documentación, falta de elementos obligatorios o incumplimientos de las normas de tránsito. Las restantes fueron 73 actas por conducir bajo los efectos del alcohol y nueve por superar los límites de velocidad.

La cifra de alcoholemias volvió a encender una señal de alerta. Según la información difundida, la mayoría de las personas infractoras se encuentra en la franja de 18 a 36 años, lo que concentra la preocupación en conductores jóvenes y adultos jóvenes.

El detalle de las infracciones en las rutas de Jujuy

El balance del fin de semana quedó conformado de la siguiente manera:

  • 809 actas en total
  • 727 infracciones varias
  • 73 alcoholemias positivas
  • 9 infracciones por exceso de velocidad

Las alcoholemias representaron aproximadamente el 9% del total de las actas, mientras que las faltas por velocidad tuvieron una incidencia menor. El mayor volumen volvió a corresponder a irregularidades generales detectadas durante los controles.

Los operativos se desarrollaron en distintos puntos de la provincia y buscaron retirar de circulación a conductores que representaban un riesgo para sí mismos y para terceros.

Una muerte en la Ruta 66

El fin de semana también quedó marcado por una víctima fatal. Un hombre murió durante la madrugada del domingo cuando intentaba cruzar la Ruta Nacional 66, en inmediaciones del Parque Industrial de Perico.

La víctima fue alcanzada por el tráiler de una camioneta Volkswagen Amarok que remolcaba un Citroën C4. El vehículo era conducido por un joven de 21 años, quien habría intentado realizar una maniobra para evitar al peatón.

Personal del SAME realizó maniobras de reanimación, pero el hombre murió en el lugar. La investigación quedó a cargo de la Seccional 21° y busca establecer la mecánica exacta del siniestro.

Los datos más importantes

  • Durante el fin de semana se labraron 809 actas.
  • Hubo 727 infracciones varias.
  • Se detectaron 73 alcoholemias positivas.
  • Se confeccionaron nueve actas por exceso de velocidad.
  • La mayoría de los infractores por alcohol tiene entre 18 y 36 años.
  • Las alcoholemias representaron cerca del 9% del total.
  • Un hombre murió atropellado en la Ruta Nacional 66.
  • El hecho fatal ocurrió a la altura del Parque Industrial de Perico.
  • La camioneta involucrada era conducida por un joven de 21 años.

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