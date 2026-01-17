Lanzan una colecta para abonar la carpa de la Iglesia Catedral donde se celebran las misas

Desde la Iglesia Catedral de Jujuy lanzaron una colecta solidaria con el objetivo de reunir fondos para abonar la carpa instalada en el atrio, espacio donde actualmente se celebran las misas diarias y tiene capacidad para alrededor de 500 personas.

Cabe destacar que la carpa fue colocada para poder dar continuidad a las actividades litúrgicas, debido a que en el interior de la histórica iglesia se están llevando adelante trabajos de restauración. Mientras duren estas tareas, las celebraciones religiosas se desarrollan en ese sector externo del templo.

Según indicaron desde la Iglesia Catedral, todos aquellos que quieran colaborar podrán hacerlo a través de la cuenta bancaria del templo. Los datos son los siguientes:

Por qué se celebran las misas en una carpa en el atrio de la Iglesia

En la Catedral de San Salvador de Jujuy, las misas se realizan en el atrio bajo una carpa blanca debido a obras de reparación y mantenimiento en el interior del templo, que lo mantienen cerrado preventivamente.

Desde fines de 2025, se instaló la carpa para Navidad y otras fiestas, mientras avanzan las refacciones pendientes en el histórico edificio. Esto asegura la continuidad de los encuentros litúrgicos al aire libre en el atrio, como fue en diciembre, de la Misa de Gallo, la de la Inmaculada Concepción, el Encuentro de Pesebres, sin interrumpir las actividades religiosas.

Las refacciones en la Catedral Basílica del Santísimo Salvador de San Salvador de Jujuy avanzan en etapas de diagnóstico y planificación tras el derrumbe parcial de un muro en 2025. Actualmente, equipos del CONICET, UNJu y la Dirección Provincial de Arquitectura realizan intervenciones científicas para trabajar en los daños estructurales y avanzar con el proyecto ejecutivo.

La Catedral permanece cerrada al público desde marzo de 2025, cuando en el marco de intensas lluvias, una parte del muro norte de la Catedral Basílica del Santísimo Salvador sufrió un derrumbe parcial de un muro de adobe sobre la recova.

Ante esa situación, más allá de contar con algunos planos iniciales, dadas sus inexactitudes, los científicos emprendieron un trabajo de relevamiento del edificio desde cero, verificando las medidas de la planta y la elevación, además de todos los detalles técnicos y ornamentales.