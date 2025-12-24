miércoles 24 de diciembre de 2025

24 de diciembre de 2025 - 13:30
Jujuy.

Misa de Gallo en la Iglesia Catedral: dispusieron una carpa para recibir a los fieles

El Obispo César Daniel Fernández confirmó que en la explanada de la Iglesia Catedral se llevará a cabo la Misa de Gallo este 24 de diciembre.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy
Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy

En la antesala de la celebración de Navidad, la Iglesia Catedral de San Salvador de Jujuy instaló una carpa estructural en la explanada principal con el objetivo de poder llevar adelante la misa de Nochebuena y otros encuentros litúrgicos, mientras continúan las tareas pendientes de reparación en el templo.

El obispo de Jujuy, Monseñor César Daniel Fernández, explicó que la estructura se montó debido a que el edificio principal aún no está en condiciones para recibir fieles.

Qué dijo el Obispo de Jujuy sobre las actividades en la explanada de la Iglesia Catedral

“Ustedes vieron que tenemos esta imposibilidad de celebrar la misa en el templo hasta que no se realice la reparación definitiva del edificio, que va a llevar bastante tiempo. Así que para las grandes ocasiones tenemos la dificultad, donde congregar a los fieles de la Catedral y siempre lo hacemos en la explanada”, expresó Monseñor César Daniel Fernández.

carpa iglesia catedral

En otro sentido, señaló que la carpa ayudará a resolver parte de esta situación, especialmente ante los eventos de mayor concurrencia, y permitirá proteger a los presentes de posibles inclemencias climáticas.

“Ahora hemos puesto este techo que nos cobija un poco por la inclemencia que puede haber a veces del tiempo. Esperemos que podamos celebrar aquí los momentos más importantes de nuestra vida”, afirmó.

CARPA PARA MISAS EN LA CATEDRAL (2)

La Misa de Gallo en la Iglesia Catedral

El Obispo confirmó además que la Misa de Gallo se celebrará este miércoles por la noche en la misma explanada.

“Lo más inmediato es esta noche que tenemos la misa de Nochebuena, a las 20 horas, así que los invitamos a todos a que puedan participar. Esperemos que el tiempo nos acompañe también”, señaló.

La carpa permanecerá instalada durante los próximos días para permitir el normal desarrollo de las actividades litúrgicas más importantes de fin de año.

Embed - OBISPO CÉSAR DANIEL FERNÁNDEZ - Misa de Gallo en la explanada de la Iglesia Catedral

