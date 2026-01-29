Paso de Jama habilitado en ambos sentidos: hasta qué hora

Paso de Jama habilitado en ambos sentidos (Archivo)

El Paso de Jama fue habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos este jueves 29 de enero. El tránsito fue liberado tanto el ingreso como la salida de Argentina a través del paso fronterizo, es decir de Argentina hacia Chile como del país trasandino al nuestro.

De acuerdo a los reportes oficiales del vecino país, las condiciones del tiempo permitieron habilitar la circulación de vehículos, muchos de los cuales estuvieron varados debido al cierre del paso determinado por organismos chilenos.

Las autoridades recomiendan a la comunidad permanecer informada a través de las vías oficiales y seguir las actualizaciones de la situación para evitar inconvenientes, considerando que la habilitación del Paso de Jama depende de las condiciones climáticas.

Paso de Jama Paso de Jama. Qué es el Paso de Jama Se encuentra ubicado al noroeste sobre el límite internacional con Chile. Comunica ese país con Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes. Para arribar a Jama se debe transitar por la Ruta Nacional N° 9 hasta la localidad de Purmamarca y luego por la Ruta Nacional N° 52 hasta el límite internacional, desde allí se transita por la Ruta Nacional N° 27 en territorio chileno hasta la localidad de San Pedro de Atacama.

