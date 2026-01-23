"Hay más de 3 kilómetros de vehículos varados", el relato de un jujeño desde Paso de Jama

El Paso de Jama permanecerá cerrado hasta el lunes 26 de enero, según confirmaron las autoridades, debido a las condiciones climáticas que afectan la circulación en territorio chileno. Mientras tanto, del lado argentino la fila de vehículos varados alcanza aproximadamente 3 kilómetros, entre camiones, autos particulares y familias que aguardan novedades desde hace más de un día.

A pesar del anuncio oficial, muchos conductores mantienen la esperanza de que el paso pueda habilitarse antes, aunque por el momento no hubo nuevas comunicaciones. La incertidumbre y la falta de información generan preocupación entre quienes esperan continuar viaje hacia Chile.

Según pudo conocer nuestro medio, actualmente serían alrededor de 183 vehículos los varados en Paso de Jama: 74 automóviles particulares, seis motos, tres colectivos y más de 100 camiones.

Sebastián, es jujeño y uno de los automovilistas afectados, relató a TodoJujuy.com que la situación se prolonga desde el jueves por la mañana. “Estamos desde ayer a las 10 de la mañana, estábamos yendo a Chile y no había novedades, solo lo que leíamos por internet. Cuando llegamos, se abrió hasta las 10.20 y volvió a cortarse”, contó.

El malestar aumenta entre los varados, que aseguran que desde el lado chileno sí se observa circulación. En ese sentido, Sebastián expresó: “Nos dicen que la ruta hacia Chile está intransitable, pero desde el paso se ve la cuesta y bajan camiones y autos. Hasta las 15 bajaron vehículos desde Chile, pero no entendemos por qué no nos dejan subir”.

Varados en Paso de Jama

Ante la falta de certezas, muchas personas regresaron a Susques para pasar la noche y volvieron al Paso de Jama este viernes para esperar alguna comunicación formal. Sin embargo, la situación sigue igual: vehículos estacionados, familias enteras sin acceso a comida y sin saber a qué hora podrán continuar. Seguido, Sebastián agregó que la fila es extensa:

Son tres kilómetros de camiones que vienen desde Susques hacia Jama, y autos particulares parados de aproximadamente dos kilómetros.

Asistencia en el lugar

En medio del malestar general, los viajeros destacaron el trabajo del personal argentino apostado en el Paso de Jama. “Hay que reconocer que la única guardia en Jama son argentinos, que nos asisten a nosotros y a los que vienen de Chile también”, valoró Sebastián.

Embed - SEBASTIÁN - Jujeño varado en Paso Jama: situación de los vehículos

¿Hasta cuándo seguirá cerrado el Paso de Jama?

La Unidad de Pasos Fronterizos de Chile informó el cierre preventivo de los complejos Paso de Jama y Hito Cajón para todo tipo de vehículos, tanto para ingresos como para salidas. La medida fue implementada este jueves 22 de enero y se extenderá hasta las 13:00 horas del lunes 26.

La decisión se adopta en el marco de un operativo de prevención ante condiciones climáticas adversas previstas en la zona cordillerana, un sector que suele presentar complicaciones durante esta época del año.

El cierre impacta de manera directa en uno de los corredores internacionales más utilizados entre Argentina y Chile, especialmente por transporte de carga, turismo y tránsito regional.

paso de jama cerrado

Distancia desde Jujuy hasta el Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

image

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.