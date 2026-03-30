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30 de marzo de 2026 - 16:34
Jujuy.

Chile cambia la hora: cómo impactará en el Paso de Jama

El cambio coincide con el movimiento turístico por Semana Santa y puede generar confusiones en trámites, reservas y cruces fronterizos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Paso de Jama.

Paso de Jama.

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La modificación tendrá impacto directo en la vida cotidiana de quienes cruzan la cordillera y también en los pasos internacionales, especialmente en fechas de alto movimiento turístico como el fin de semana largo de Pascuas. En ese contexto, el Paso de Jama vuelve a quedar bajo atención, ya que la diferencia horaria entre Argentina y Chile puede generar confusiones al momento de viajar.

Cómo será el cambio de hora en Chile

El Gobierno chileno confirmó que el ajuste regirá en casi todo el territorio continental, con excepción de las regiones de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrán su horario actual. En el caso de territorios insulares como Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio también se aplica con su propio esquema horario.

Con esta modificación, Chile volverá al huso de invierno UTC-4, mientras que la Argentina se mantiene sin cambio horario, lo que hace que reaparezca una diferencia de una hora entre ambos países durante parte del año.

Paso de Jama
Zona fronteriza Argentina-Chile

Zona fronteriza Argentina-Chile

Qué puede pasar en el Paso de Jama

El efecto más concreto para quienes viajen por Jama es que deberán tener presente la hora local del lado chileno para calcular ingresos, trámites y tiempos de cruce. Si una persona sale o llega guiándose solo por la hora argentina, puede encontrarse con diferencias al momento de coordinar turnos, reservas o traslados del otro lado de la frontera. Esta es una inferencia práctica a partir del cambio oficial de huso horario y del funcionamiento binacional del paso.

Por qué recomiendan chequear el paso antes de viajar

Además de la diferencia horaria, Jama es un corredor de alta montaña sensible a condiciones operativas y climáticas. El sitio oficial argentino advierte circular con extrema precaución en días de lluvia y evitar, en lo posible, el tránsito nocturno en el tramo Susques-límite con Chile.

Del lado chileno, la plataforma oficial de pasos fronterizos identifica a Jama como complejo de la Región de Antofagasta, conectado con San Pedro de Atacama y Calama. Esa coordinación entre ambos países hace que cualquier modificación de horario o de operatividad deba ser tenida en cuenta por particulares, empresas de turismo y transportistas.

Qué deben tener en cuenta quienes viajen

Para evitar problemas, las autoridades y la lógica operativa del cruce obligan a revisar previamente la situación del paso, confirmar la hora vigente en Chile y chequear reservas, excursiones o traslados con horario local chileno. Esa precaución puede evitar demoras, reprogramaciones o malentendidos al cruzar la frontera. Esta recomendación es una conclusión razonable basada en el cambio oficial de hora y en el carácter binacional del Paso de Jama.

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