Intensas lluvias causan estragos en San Pedro de Atacama- Chile

El Servicio Meteorológico Nacional y Chileno mantienen vigente un alerta amarillo por tormentas para la región cordillerana del norte argentino, que abarca sectores de la Puna y la Quebrada de Jujuy, como también para la zona de San Pedro de Atacama, Antofagasta en Chile, anticipando lluvias, granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas, con posibles acumulados importantes de agua en cortos períodos.

Lluvias en San Pedro de Atacama - @CarabAntof (1) Intensas lluvias en el desierto de Atacama En las ultima s horas se registró una fuerte caída de agua y condiciones climáticas adversas en el desierto más árido del mundo, con viviendas afectadas y una localidad aislada.

Según registra un medio local de la zona cordillerana de Chile - T13- quien mantuvo dialogo con el alcalde de la región de Antofagasta, Justo Zuleta, “estamos viviendo un fenómeno que se ha ido repitiendo en forma cíclica en los últimos años, en donde tenemos afectación muy puntual, muy focalizada, con un alto caudal de agua. El pronóstico en general nos indica para la zona una cantidad de milímetros a caer, pero la diferencia es que todos esos milímetros a lo mejor caen en un sector determinado”.

"Es lo que sucedió el día de ayer y afectó principalmente a un eje completo de norte a sur de San Pedro de Atacama más cercano hacia la cordillera. En el resto de los pueblos podíamos ver que había una situación mucho más normal respecto de lo que sucede en época de lluvia", agregó.

lluvia en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, Chile. Llueve en el desierto más árido del mundo. Se registran intensas precipitaciones en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, Chile. Situación en el Paso de Jama Ante este panorama, el Paso Fronterizo de Jama continúa cerrado de manera preventiva, manteniendo intransitable la ruta 27-CH entre Chile y Argentina, y afectando a cientos de viajeros varados en el corredor internacional que comunica la provincia de Jujuy con San Pedro de Atacama. La decisión de mantener el cierre responde a la evaluación del impacto de las tormentas y las condiciones del terreno sobre las rutas de alta montaña, donde la seguridad vial se ve comprometida por la presencia de agua, barro y posibles desprendimientos. Las autoridades continúan monitoreando la evolución del clima y la situación en el Paso de Jama, mientras que el alerta meteorológico sigue activo para la zona cordillerana, generando especial atención entre quienes planean viajar por este corredor internacional en los próximos días. Lluvias en San Pedro de Atacama - @CarabAntof (2)

