Quisieron estafar a un argentino en Chile, pero persiguió al ladrón y lo atrapó

Un joven argentino de 23 años fue víctima de una estafa mientras intentaba cambiar dólares en el centro de Santiago de Chile. El hecho ocurrió en la zona de Paseo Ahumada y Huérfanos, un sector muy concurrido por turistas y con numerosas casas de cambio. Tras darse cuenta del engaño, la víctima persiguió al delincuente por varias cuadras y, con la ayuda de testigos, logró detenerlo y recuperar los US$3.000 robados. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según relató Nahuel, los estafadores se le acercaron con la promesa de ofrecerle un “mejor tipo de cambio” que el de los locales formales. “Nos endulzaron el oído y caímos”, reconoció. Luego lo guiaron por galerías y escaleras hasta una oficina improvisada, donde le pidieron los billetes “para revisarlos”. En cuestión de minutos, uno de los delincuentes salió corriendo con el dinero.

Sin dudarlo, Nahuel salió tras él, atravesó pasillos y llegó hasta la calle, donde peatones que presenciaron la situación lo ayudaron a frenar la fuga. El monto robado era de US$3.000, dinero que había llevado para realizar compras y encargos familiares. Gracias a la rápida reacción y la colaboración de la gente, pudieron retener a uno de los sospechosos.

El teniente coronel Hugo Troncoso informó que “se logró la detención de un individuo que integraba una banda organizada de estafadores, que actuaba principalmente en el Paseo Ahumada, donde existen casas de cambio”. Nahuel contó además que el engaño resultó creíble porque los delincuentes “se movían con naturalidad en una zona muy concurrida y usaban un discurso igual al de las casas de cambio”.

Aunque logró recuperar el dinero, el joven quedó en estado de shock y tuvo que suspender todos sus planes. Tras el episodio, realizó la denuncia policial y advirtió sobre los riesgos de cambiar divisas fuera de los lugares habilitados, especialmente en zonas turísticas.