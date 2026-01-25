domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 18:44
Robo.

Quisieron estafar a un argentino en Chile, pero persiguió al ladrón y lo atrapó

Un joven argentino de 23 años fue engañado al cambiar dólares en el centro de Santiago de Chile, pero logró recuperar los US$3.000 robados.

Federico Franco
Por  Federico Franco
El argentino recuperó lo robado.

El argentino recuperó lo robado.

Según relató Nahuel, los estafadores se le acercaron con la promesa de ofrecerle un “mejor tipo de cambio” que el de los locales formales. “Nos endulzaron el oído y caímos”, reconoció. Luego lo guiaron por galerías y escaleras hasta una oficina improvisada, donde le pidieron los billetes “para revisarlos”. En cuestión de minutos, uno de los delincuentes salió corriendo con el dinero.

image

Sin dudarlo, Nahuel salió tras él, atravesó pasillos y llegó hasta la calle, donde peatones que presenciaron la situación lo ayudaron a frenar la fuga. El monto robado era de US$3.000, dinero que había llevado para realizar compras y encargos familiares. Gracias a la rápida reacción y la colaboración de la gente, pudieron retener a uno de los sospechosos.

El teniente coronel Hugo Troncoso informó que “se logró la detención de un individuo que integraba una banda organizada de estafadores, que actuaba principalmente en el Paseo Ahumada, donde existen casas de cambio”. Nahuel contó además que el engaño resultó creíble porque los delincuentes “se movían con naturalidad en una zona muy concurrida y usaban un discurso igual al de las casas de cambio”.

Aunque logró recuperar el dinero, el joven quedó en estado de shock y tuvo que suspender todos sus planes. Tras el episodio, realizó la denuncia policial y advirtió sobre los riesgos de cambiar divisas fuera de los lugares habilitados, especialmente en zonas turísticas.

