Jujuy sumará un vuelo directo hacia Iquique: desde cuándo

"Nuestra hermosa provincia sigue sumando rutas a su conectividad aérea, generando más oportunidades y más desarrollo turístico para Jujuy y los jujeños", resaltó el gobernador Carlos Sadir sobre la medida anunciada.
En abril comienza a operar Flybondi la ruta Jujuy-Córdoba
En febrero ya se había anunciado la incorporación a partir del 2 de abril de una nueva ruta aérea que conectará Jujuy con Córdoba. La frecuencia será de tres vuelos semanales, fortaleciendo la conectividad y ampliando las oportunidades de desarrollo turístico y comercial.
Esta nueva conexión directa representa un paso estratégico para continuar consolidando a Jujuy como uno de los destinos de mayor crecimiento en Argentina, facilitando el acceso desde uno de los hubs más importantes del interior del país.