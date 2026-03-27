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27 de marzo de 2026 - 11:18
Transporte.

Jujuy sumará un vuelo directo hacia Iquique: desde cuándo

El inicio de las operaciones hacia Chile, se sumarán y darán continuidad a la conexión que ya existe desde Jujuy hacia Asunción en Paraguay.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Avion vuelo

A partir del 2 agosto la provincia de Jujuy contonará con dos vuelos semanales hacia la ciudad de Iquique. El acuerdo se sumará a las operaciones ya existentes que hacen la ruta Jujuy-Asunción.

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"Nuestra hermosa provincia sigue sumando rutas a su conectividad aérea, generando más oportunidades y más desarrollo turístico para Jujuy y los jujeños", resaltó el gobernador Carlos Sadir sobre la medida anunciada.

aeropuerto horacio guzman jujuy

En abril comienza a operar Flybondi la ruta Jujuy-Córdoba

En febrero ya se había anunciado la incorporación a partir del 2 de abril de una nueva ruta aérea que conectará Jujuy con Córdoba. La frecuencia será de tres vuelos semanales, fortaleciendo la conectividad y ampliando las oportunidades de desarrollo turístico y comercial.

Esta nueva conexión directa representa un paso estratégico para continuar consolidando a Jujuy como uno de los destinos de mayor crecimiento en Argentina, facilitando el acceso desde uno de los hubs más importantes del interior del país.

La aerolínea low cost Flybondi incorporó a COC Global Enterprise.

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