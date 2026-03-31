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31 de marzo de 2026 - 09:34
Sociedad.

Viajar a Chile con mascotas en Semana Santa: qué piden para cruzar por el Paso de Jama

En este fin de semana largo con la Semana Santa, quienes viajen a Chile con mascotas por el Paso de Jama deben revisar los requisitos con anticipación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Si pensás cruzar a Chile con mascotas, hay requisitos sanitarios y documentación obligatoria que debés tener al día.

Si pensás cruzar a Chile con mascotas, hay requisitos sanitarios y documentación obligatoria que debés tener al día.

Semana Santa suele traer movimiento extra en las rutas y, para muchas familias jujeñas, también aparece la posibilidad de una escapada corta a Chile aprovechando la cercanía del Paso de Jama. En ese plan, cada vez más frecuente, hay un detalle que no se puede dejar para último momento: si la mascota viaja con la familia, también necesita cumplir requisitos específicos para poder ingresar al país vecino.

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Hoy los perros y gatos forman parte de la vida cotidiana de muchísimas familias, y ya no es raro que sean incluidos en viajes, fines de semana largos o vacaciones. Pero al momento de salir del país, no alcanza con llevarlos en el auto o tener al día su libreta: Chile exige documentación sanitaria obligatoria para autorizar el ingreso.

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Qué necesita una mascota para entrar a Chile

De acuerdo con la información oficial del Gobierno de Chile y del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), los perros, gatos y hurones deben ingresar con un certificado sanitario oficial emitido por la autoridad sanitaria del país de procedencia. Ese certificado debe estar redactado en español y en el idioma oficial del país de origen, y tener una vigencia máxima de 10 días corridos.

Además, el documento debe acreditar que la mascota fue sometida a un examen clínico por un veterinario dentro de los 10 días previos al viaje, y que fue encontrada libre de enfermedades infecciosas transmisibles y parasitarias.

También se exige tener aplicada la vacuna antirrábica vigente, salvo en animales menores de edad que todavía no estén en tiempo de recibirla, siempre dentro de lo permitido por la normativa sanitaria. A eso se suma la acreditación de un tratamiento antiparasitario interno y externo de amplio espectro, suministrado dentro del plazo que establece la reglamentación.

  • certificado sanitario oficial emitido por la autoridad sanitaria del país de procedencia
  • tiene vigencia máxima de 10 días corridos.
  • debe acreditar que la mascota fue sometida a un examen clínico
  • libre de enfermedades infecciosas transmisibles y parasitarias.
  • vacuna antirrábica vigente, salvo en animales menores de edad
  • tratamiento antiparasitario interno y externo de amplio espectro

La recomendación clave antes de salir

El principal consejo para quienes estén pensando en cruzar por Jama con su mascota es no esperar al último momento. La propia autoridad chilena remarca que estos trámites deben prepararse con anticipación, porque requieren certificación sanitaria oficial y respaldo documental completo.

En otras palabras, además de revisar la documentación del vehículo, el DNI o pasaporte de los viajeros y el estado del paso fronterizo, conviene chequear con tiempo todo lo relacionado con la mascota. Eso puede evitar demoras, observaciones en frontera o incluso la imposibilidad de ingresar al país.

Para muchas familias, una escapada a Chile en Semana Santa puede ser un lindo plan. Y si la mascota también viaja, la clave está en organizarse bien para que el paseo empiece sin contratiempos desde la frontera.

Paso de Jama

Paso de Jama

  • País Vecino: Chile (se encuentra ubicado en Argentina)
  • Altura: 4200 metros sobre el nivel del mar
  • Localidad más cercana: San Pedro de Atacama y Calama (Chile)
  • Nombre de Ruta acceso Chile: Ruta Nacional 52 (Argentina) y Ruta 27 CH (Chile)

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