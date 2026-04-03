Multitudinaria expresión de fe en el Cerro de la Cruz durante el Viernes Santo

La tradicional peregrinación al Cerro de la Cruz se realizó en San Salvador , luego de una jornada que volvió a reunir a miles de fieles en una de las expresiones religiosas más significativas de la provincia.

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El Padre Javier quien forma parte de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, estuvo desde temprano acompañando a los peregrinos y confesando a los fieles que no tenían la posibilidad de llegar hasta la cima del Cerro de la Cruz.

“Vino bastante gente, nosotros en este caso estamos acompañando a la Legión de María”, expresó el párroco.

Sobre el significado del Viernes Santo, el Padre Javier explicó que " es un día de recogimiento interior y espiritual. Es el momento en el que revivimos la Pasión de Cristo que vino a este mundo a entregar su vida por amor ”.

Finalmente, el padre remarcó la gran concurrencia que hubo a lo largo del todo el día, “vino mucha gente del interior también a hacer este tradicional recorrido”. Mucha gente del interior que vino a hacer este tradicional recorrido.

Embed - Padre Javier de la parroquia sagrada corazón de Jesús

Multitudinaria expresión de fe en el Cerro de la Cruz durante el Viernes Santo

Desde la madrugada, los peregrinos comenzaron el ascenso por los senderos del barrio Cerro Las Rosas y, con el correr de las horas, el flujo de personas se intensificó hasta formar extensas filas. Familias completas, grupos de jóvenes y adultos mayores avanzaron con constancia, acompañados en muchos casos por niños que fueron parte activa de la experiencia.

A lo largo del recorrido, cada estación del Vía Crucis se convirtió en un punto de encuentro para la oración y la reflexión. El clima de respeto y recogimiento se mantuvo durante toda la jornada, hasta el arribo a la cima, donde muchos peregrinos permanecieron algunos minutos para completar sus rezos.

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Los testimonios recogidos reflejan el significado profundo de la caminata. “Un día lindo y caluroso con la presencia de familiares que subieron al Cerro de la Cruz acompañándonos ”, expresó uno de los asistentes. Otro peregrino destacó el carácter compartido del momento: “Subimos y rezamos arriba”.

La preparación también fue clave para muchos fieles. “Me estuve preparando física y espiritualmente para subir”, señaló una peregrina, en referencia al esfuerzo que implica completar el trayecto y hacerlo con fe.

La diversidad de motivaciones volvió a hacerse presente. Algunos realizaron el recorrido por primera vez, mientras que otros sostienen la tradición desde hace décadas. “Yo subo hace más de 50 años y mientras el cuerpo lo permita voy a seguir”, afirmó un hombre al finalizar el descenso.

El cierre de la jornada estuvo marcado por un mensaje común: el agradecimiento y los pedidos personales. La salud, el trabajo y el bienestar familiar fueron los principales motivos que impulsaron a los fieles a participar.

De esta manera, el Cerro de la Cruz volvió a ser escenario de una multitudinaria manifestación de fe que, año tras año, reafirma su lugar central en la celebración de la Semana Santa en Jujuy.