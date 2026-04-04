Este sábado se realizará el Paseo de las Ermitas en Ciudad de Nieva: los detalles

La iniciativa se realiza desde 2014 y representa la participación de los centros vecinales en la creación de las ermitas. Este año el recorrido incluye 15 estaciones gestionadas por distintos centros vecinos e iglesias, con la participación también de instituciones como los CPV.
Las obras se destacan por el uso de materiales naturales y el entusiasmo de sus creadores, y pueden ser apreciadas por los peregrinos que pasean, miran y preguntan.
Qué se conmemora el Sábado Santo
En el marco de la Semana Santa, el Sábado Santo ocupa un lugar central dentro de las celebraciones cristianas. Se trata de una jornada de recogimiento y vigilia, en la que los fieles aguardan la llegada del Domingo de Pascua, momento en el que se celebra la resurrección de Jesucristo.
También conocido como Sábado de Gloria, este día recuerda el tiempo en que Jesús permaneció en el sepulcro tras su crucifixión y antes de su resurrección. Es la penúltima jornada de la Semana Santa y forma parte del Triduo Pascual, el período más importante del calendario litúrgico cristiano.
Para los creyentes, es un momento de reflexión sobre la muerte de Cristo y el sentido de su resurrección, considerada un hecho fundamental para la fe cristiana.
Un origen marcado por el duelo y el silencio
El Sábado Santo rememora especialmente el dolor de María y de los discípulos tras la muerte de Jesús. Por ello, es un día asociado al silencio, el luto y la contemplación.
En la Iglesia Católica, esta jornada tiene características particulares: no se celebran misas, no suenan las campanas, el altar permanece despojado y el sagrario queda abierto y vacío. Solo se administran los sacramentos de la confesión y la unción de los enfermos.