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3 de abril de 2026 - 21:07
Jujuy.

Hoy no abrirá el Paso de Jama por fuertes tormentas eléctricas en la cordillera

La disposición forma parte del informe oficial en el que se detallan cierres y habilitaciones parciales en distintos pasos que conectan Argentina con Chile.

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El Complejo Fronterizo Integrado Jama (), uno de los principales pasos andinos, no estará habilitado durante todo el día, afectando el tránsito vehicular y de pasajeros hacia el norte chileno.

paso de jama
Paso de Jama (imagen creada con IA).

Paso de Jama (imagen creada con IA).

La situación se replica en otros pasos clave:

  • Complejo Fronterizo Ollagüe: No habilitado.

  • Complejo Fronterizo Hito Cajón: No habilitado.

En contraste, hay opciones limitadas para el transporte de carga:

  • Complejo Fronterizo Integrado Sico (): Habilitado solo para transporte de carga, de 08:00 a 18:00 hrs (hora ). Ruta transitable desde el km 130 al 312.

  • Complejo Fronterizo San Pedro de Atacama: Habilitado de 08:00 a 18:00 hrs, para todo tipo de tránsito.

Las autoridades recomendaron a los viajeros y transportistas mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de las rutas antes de emprender viajes hacia la zona cordillerana. Asimismo, no se descartan nuevas actualizaciones en función del desarrollo del fenómeno climático.

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