Hoy no abrirá el Paso de Jama por fuertes tormentas eléctricas en la cordillera

El Complejo Fronterizo Integrado Jama (), uno de los principales pasos andinos, no estará habilitado durante todo el día, afectando el tránsito vehicular y de pasajeros hacia el norte chileno.
La situación se replica en otros pasos clave:
Complejo Fronterizo Ollagüe: No habilitado.
Complejo Fronterizo Hito Cajón: No habilitado.
En contraste, hay opciones limitadas para el transporte de carga:
Complejo Fronterizo Integrado Sico (): Habilitado solo para transporte de carga, de 08:00 a 18:00 hrs (hora ). Ruta transitable desde el km 130 al 312.
Complejo Fronterizo San Pedro de Atacama: Habilitado de 08:00 a 18:00 hrs, para todo tipo de tránsito.
Las autoridades recomendaron a los viajeros y transportistas mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de las rutas antes de emprender viajes hacia la zona cordillerana. Asimismo, no se descartan nuevas actualizaciones en función del desarrollo del fenómeno climático.