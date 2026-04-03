Hoy no abrirá el Paso de Jama por fuertes tormentas eléctricas en la cordillera

El Paso de Jama está habilitado pero piden circular con precaución por posibles cambios climáticos

Ante el alerta meteorológica por tormentas eléctricas y precipitaciones intensas en la cordillera, anunciadas por la Dirección Meteorológica de Chile, varios complejos fronterizos entre Chile y Argentina permanecerán cerrados este sábado 4 de abril, entre ellos el Paso de Jama. La medida busca garantizar la transitabilidad segura de los usuarios en medio del mal tiempo.

El Complejo Fronterizo Integrado Jama (), uno de los principales pasos andinos, no estará habilitado durante todo el día, afectando el tránsito vehicular y de pasajeros hacia el norte chileno.

paso de jama Paso de Jama (imagen creada con IA). La situación se replica en otros pasos clave:

Complejo Fronterizo Ollagüe : No habilitado .

Complejo Fronterizo Hito Cajón: No habilitado. En contraste, hay opciones limitadas para el transporte de carga:

Complejo Fronterizo Integrado Sico (): Habilitado solo para transporte de carga , de 08:00 a 18:00 hrs (hora ). Ruta transitable desde el km 130 al 312.

Complejo Fronterizo San Pedro de Atacama: Habilitado de 08:00 a 18:00 hrs, para todo tipo de tránsito. Las autoridades recomendaron a los viajeros y transportistas mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y el estado de las rutas antes de emprender viajes hacia la zona cordillerana. Asimismo, no se descartan nuevas actualizaciones en función del desarrollo del fenómeno climático.

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