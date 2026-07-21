Vélez vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Vélez recibe el próximo viernes 24 de julio a Instituto por la fecha 1 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Fortín.

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En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Vélez fue el ganador por 0 a 1.

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