Racing Club vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 1 del Clausura se jugará el próximo viernes 24 de julio a las 19:00 (hora Argentina).

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En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia resultó vencedor por 2 a 1.

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