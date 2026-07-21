Gimnasia (Mendoza) vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Por la fecha 1 del Clausura, Central Córdoba (SE) y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan el viernes 24 de julio desde las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

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Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Gimnasia (Mendoza) sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

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