Defensa y Justicia vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Clausura

Aldosivi y Defensa y Justicia se enfrentarán en el Tito Tomaghello el próximo jueves 23 de julio desde las 21:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del Clausura.

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En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 0.

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