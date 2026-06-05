Los primeros datos de la muerte del Indio Solari: cómo fue hallado en su casa

Las causas de muerte del Indio Solari, quien falleció este viernes a sus 77 años, serán investigadas por la Justicia. Según informaron fuentes judiciales, el ídolo del rock nacional fue hallado a las 8 de la mañana por su cuidadora, quien llegó a su casa de Parque Leloir para comenzar la jornada y lo vio tirado en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.

Detalles del hallazgo del cuerpo del Indio Solari Ante la situación, la mujer llamó al equipo privado de emergencias médicas que se trasladó al lugar para darle asistencia. A las 8:30, sin embargo, las autoridades fueron alertadas del fallecimiento del músico y se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal Lucio Rivero.

El titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó llegó poco después a la vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4000 para realizar tareas en la escena. Al mismo tiempo, convocó a personal de la Policía Científica por protocolo y adelantó se le realizará una autopsia.

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Según la reconstrucción realizada hasta ahora sobre las últimas horas del Indio, el cantante habría cenado con su familia el jueves a la noche y luego se habría metido a la pileta. Allí se descompensó. Mientras las autoridades judiciales trabajan en el lugar, personal de la Policía Bonaerense desplegó un gran operativo en la zona y cortó el tránsito en las cuadras aledañas. Poco después de que se conociera la noticia de la muerte, muchos fans ya habían comenzado a acercarse a la casa para despedirlo. Grandes éxitos del Indio Solari.

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