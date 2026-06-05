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5 de junio de 2026 - 12:26
País.

Los primeros datos de la muerte del Indio Solari: cómo fue hallado en su casa

El Indio Solari fue hallado sin vida este viernes en su casa de Parque Leloir. La Justicia investiga las causas y se conocieron los primeros datos de su muerte.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Casa Indio Solari

Las causas de muerte del Indio Solari, quien falleció este viernes a sus 77 años, serán investigadas por la Justicia. Según informaron fuentes judiciales, el ídolo del rock nacional fue hallado a las 8 de la mañana por su cuidadora, quien llegó a su casa de Parque Leloir para comenzar la jornada y lo vio tirado en la zona del patio, a pocos metros de su pileta.

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Ante la situación, la mujer llamó al equipo privado de emergencias médicas que se trasladó al lugar para darle asistencia. A las 8:30, sin embargo, las autoridades fueron alertadas del fallecimiento del músico y se abrió una causa por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal Lucio Rivero.

El titular de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó llegó poco después a la vivienda de la calle Calixto Oyuela al 4000 para realizar tareas en la escena. Al mismo tiempo, convocó a personal de la Policía Científica por protocolo y adelantó se le realizará una autopsia.

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Según la reconstrucción realizada hasta ahora sobre las últimas horas del Indio, el cantante habría cenado con su familia el jueves a la noche y luego se habría metido a la pileta. Allí se descompensó.

Mientras las autoridades judiciales trabajan en el lugar, personal de la Policía Bonaerense desplegó un gran operativo en la zona y cortó el tránsito en las cuadras aledañas. Poco después de que se conociera la noticia de la muerte, muchos fans ya habían comenzado a acercarse a la casa para despedirlo.

Grandes éxitos del Indio Solari.

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