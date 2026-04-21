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21 de abril de 2026 - 18:12
País.

Salta: 6 estudiantes detenidos por amenazas en escuelas

La Policía de Salta ya lleva 6 estudiantes detenidos por las amenazas en escuelas de esa provincia durante la última semana.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Salta: 6 estudiantes detenidos por amenazas en escuelas (Foto ilustrativa)

Salta: 6 estudiantes detenidos por amenazas en escuelas (Foto ilustrativa)

La Policía de Salta detuvo a 6 estudiantes luego de las recientes amenazas detectadas en distintas escuelas, en el marco de la investigación de la justicia por el delito de Intimidación Pública en varios de los establecimientos educativos.

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Las últimas detenciones fueron en el colegio 5037 de Las Lajitas. Además 11 personas fueron demoradas e identificadas por hechos de similares características. Trabajan las Fiscalías Penales, Asesorías de Menores y Juzgados.

De dónde son los estudiantes detenidos

Los estudiantes detenidos pertenecen a los colegios 5037 de Las Lajitas, Técnica República de India y Walter Adet de la ciudad de Salta. Los otros demorados son de establecimientos educativos de Capital, General Güemes, Pichanal y Rosario de la Frontera.

Refuerzan los controles en escuelas de Salta tras las amenazas de tiroteo
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Las denuncias fueron impulsadas por directivos escolares luego de detectar mensajes, publicaciones o advertencias que podrían implicar riesgos para la seguridad institucional. Cada amenaza obliga a operativos preventivos con participación policial, personal educativo y servicios de emergencia

Como parte de las medidas dispuestas por las Fiscalías, se realizaron requisas domiciliarias y se secuestraron teléfonos celulares, los cuales serán peritados para obtener pruebas que permitan confirmar a los autores de las intimidaciones.

Alerta en Salta

Desde el área educativa insisten en la importancia de que estudiantes y familias informen de manera inmediata cualquier mensaje extraño, publicación preocupante o comentario que haga referencia a posibles episodios de violencia dentro de las escuelas.

Al mismo tiempo, se impulsan acciones de concientización sobre el uso adecuado de las redes sociales y sobre las consecuencias legales que puede implicar la difusión de amenazas falsas, aun cuando los involucrados sean menores.

Mientras tanto, el objetivo central sigue siendo investigar cada caso y transmitir calma a las comunidades educativas afectadas, en un contexto en el que la provincia busca contener una problemática que genera creciente inquietud entre padres, docentes y alumnos.

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