Amenazas en escuelas de Salta: imputaron por intimidación pública a los cuatro jóvenes detenidos

Amenazas en escuelas

La Justicia de Salta imputó por el delito de intimidación pública a los cuatro jóvenes que habían sido detenidos en el marco de las amenazas registradas en distintos establecimientos educativos de la provincia. El caso, que se investiga en paralelo en varias instituciones, encendió la alarma en la comunidad educativa y derivó en operativos policiales y allanamientos.

Según se informó, las investigaciones se iniciaron tras la aparición de mensajes y advertencias vinculadas a posibles hechos violentos, algunos de ellos relacionados con amenazas de tiroteos dentro de escuelas. Estas situaciones provocaron preocupación entre alumnos, docentes y familias, además de la activación de protocolos de seguridad en los establecimientos afectados.

image Amenazas en escuelas Los cuatro jóvenes involucrados fueron detenidos en distintos procedimientos y ahora quedaron formalmente imputados, lo que implica el avance de la causa judicial. En paralelo, se analizan las circunstancias en las que se produjeron las amenazas, incluyendo su posible difusión a través de redes sociales o mensajes dentro de las instituciones.

Fuentes del caso señalaron que este tipo de conductas encuadra dentro del delito de intimidación pública, que contempla penas de prisión, especialmente cuando se busca generar temor o alterar el normal funcionamiento de servicios esenciales como el sistema educativo.

image Amenazas en escuelas El episodio se da en un contexto más amplio, marcado por una ola de amenazas similares en distintas provincias del país, lo que llevó a reforzar controles y medidas preventivas en escuelas. Las autoridades buscan frenar la propagación de estos hechos y advierten sobre las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes incurran en este tipo de acciones. Mientras avanza la investigación, los jóvenes continúan a disposición de la Justicia y no se descartan nuevas medidas en función de la evolución de la causa. image Amenazas en escuelas

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