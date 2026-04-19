domingo 19 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de abril de 2026 - 08:39
Pais.

Amenazas en escuelas de Salta: imputaron por intimidación pública a los cuatro jóvenes detenidos

La Justicia avanzó en la causa por los mensajes intimidatorios en establecimientos educativos. Los acusados permanecen detenidos y el caso generó fuerte preocupación en la comunidad.

Por  Verónica Pereyra
Amenazas en escuelas&nbsp;

Amenazas en escuelas 

Lee además
Detenidos en Salta por las amenazas de tiroteo en las  escuelas.
País.

Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas
Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy / hicieron un allanamiento.
Policiales.

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: hubo un allanamiento y secuestro de elementos

image
Amenazas en escuelas&nbsp;

Amenazas en escuelas

Los cuatro jóvenes involucrados fueron detenidos en distintos procedimientos y ahora quedaron formalmente imputados, lo que implica el avance de la causa judicial. En paralelo, se analizan las circunstancias en las que se produjeron las amenazas, incluyendo su posible difusión a través de redes sociales o mensajes dentro de las instituciones.

Fuentes del caso señalaron que este tipo de conductas encuadra dentro del delito de intimidación pública, que contempla penas de prisión, especialmente cuando se busca generar temor o alterar el normal funcionamiento de servicios esenciales como el sistema educativo.

image
Amenazas en escuelas&nbsp;

Amenazas en escuelas

El episodio se da en un contexto más amplio, marcado por una ola de amenazas similares en distintas provincias del país, lo que llevó a reforzar controles y medidas preventivas en escuelas. Las autoridades buscan frenar la propagación de estos hechos y advierten sobre las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes incurran en este tipo de acciones.

Mientras avanza la investigación, los jóvenes continúan a disposición de la Justicia y no se descartan nuevas medidas en función de la evolución de la causa.

image
Amenazas en escuelas

Amenazas en escuelas

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Amenazas en colegios de Salta: ya hay detenidos y crece la alarma en las escuelas

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: hubo un allanamiento y secuestro de elementos

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: "Estamos trabajando con 27 casos y todos son menores de 18 años"

Amenazas de tiroteo en escuelas en Jujuy: realizaron tres allanamientos en Palpalá y secuestraron dispositivos

Crece la alarma en escuelas de Santiago del Estero por amenazas

Las más leídas

Siniestro vial en Ruta Nacional 9: hubo tránsito reducido en Huaico Grande video

Siniestro vial en Ruta Nacional 9: hubo tránsito reducido en Huaico Grande

Tragedia en Jujuy: un muerto y dos heridos tras un violento choque en la Ruta 62
Jujuy.

Tragedia en Jujuy: un muerto y dos heridos tras un violento choque en la Ruta 62

Tumbaya: el emotivo encuentro entre la Virgen de Punta Corral y la Virgen de Río Blanco video
Jujuy.

Tumbaya: el emotivo encuentro entre la Virgen de Punta Corral y la Virgen de Río Blanco

Coty Romero. video
Espectáculos.

Coty Romero expulsada de un reality por pegarle a una compañera

Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Almagro: horario, árbitro e historial entre los clubes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel