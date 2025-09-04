Alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

El SMN anunció alerta amarilla por vientos en la Puna Jujeña, mientras que en Valles habrá lluvias y merma abrupta de temperaturas.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, según indica el Servicio Meteorológico Nacional para este 4 de septiembre, estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 8 a 14°C en la zona de Valles ; mientras que para la zona de Puna rige una alerta por vientos .

En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

En el resto de la provincia no se registran alertas, aunque no se descartan ráfagas aisladas en áreas cercanas.

Qué implica el nivel amarillo

De acuerdo al sistema de alertas tempranas del SMN, el nivel amarillo significa que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños menores e interrupción de actividades cotidianas. En este caso, los fuertes vientos pueden provocar la voladura de objetos sueltos, caída de ramas, complicaciones en la circulación y reducción en la visibilidad por polvo en suspensión.

El Clima para este jueves 4 de septiembre en Jujuy

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta tiempo inestable y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

