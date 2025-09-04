jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 08:54
SMN.

Alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

El SMN anunció alerta amarilla por vientos en la Puna Jujeña, mientras que en Valles habrá lluvias y merma abrupta de temperaturas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
lluvias paraguas tormentas.jpg
Lluvias en Jujuy
Captura de pantalla 2025-09-04 093313
image
Alerta amarilla por vientos en la Puna jujeña

En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Áreas afectadas en la provincia

  • Puna de Susques.
  • Cordillera de Cochinoca.
  • Cordillera de Rinconada.
  • Cordillera de Santa Catalina.
  • Cordillera de Susques.

En el resto de la provincia no se registran alertas, aunque no se descartan ráfagas aisladas en áreas cercanas.

Captura de pantalla 2025-09-04 093313

Qué implica el nivel amarillo

De acuerdo al sistema de alertas tempranas del SMN, el nivel amarillo significa que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños menores e interrupción de actividades cotidianas. En este caso, los fuertes vientos pueden provocar la voladura de objetos sueltos, caída de ramas, complicaciones en la circulación y reducción en la visibilidad por polvo en suspensión.

Alerta
El Clima para este jueves 4 de septiembre en Jujuy

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta tiempo inestable y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería regular.

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Lluvias en Jujuy

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

