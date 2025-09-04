Alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Salvador de Jujuy, según indica el Servicio Meteorológico Nacional para este 4 de septiembre, estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 8 a 14°C en la zona de Valles; mientras que para la zona de Puna rige una alerta por vientos.
El SMN anunció alerta amarilla por vientos en la Puna Jujeña, mientras que en Valles habrá lluvias y merma abrupta de temperaturas.
Alerta amarilla por vientos en la Puna jujeña
En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
En el resto de la provincia no se registran alertas, aunque no se descartan ráfagas aisladas en áreas cercanas.
Qué implica el nivel amarillo
De acuerdo al sistema de alertas tempranas del SMN, el nivel amarillo significa que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños menores e interrupción de actividades cotidianas. En este caso, los fuertes vientos pueden provocar la voladura de objetos sueltos, caída de ramas, complicaciones en la circulación y reducción en la visibilidad por polvo en suspensión.
El Clima para este jueves 4 de septiembre en Jujuy
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy presenta tiempo inestable y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería regular.
Pronóstico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes
- No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
- Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
- También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
- No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
- Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
- Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
- Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
