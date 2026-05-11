Anunciaron cortes de luz programados para este martes en tres localidades de Jujuy

EJESA anunció cortes de luz programados para este martes 12 de mayo en distintos sectores de San Salvador de Jujuy, Perico y Yuto, en el marco de tareas de mantenimiento y mejoras sobre la red eléctrica.

Según la información difundida, las interrupciones se realizarán durante la mañana y alcanzarán barrios, loteos y zonas rurales de estas tres localidades.

En la capital jujeña, el corte está previsto de 8 a 14 horas, aproximadamente. Afectará a barrio Higuerillas, loteo Las Moras, barrio AMPUAP, loteo DINARCO y zonas aledañas.

De acuerdo al detalle brindado por la empresa, en ese sector se reemplazarán conductores de un distribuidor de energía para modernizar y reforzar la red eléctrica. El objetivo de estas tareas es evitar sobrecargas y optimizar la capacidad y la calidad del suministro para los usuarios.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 14.37.21 Cortes de luz programados.

Interrupción del servicio en Perico

En Perico, el corte de energía se realizará entre las 9 y las 13 horas, aproximadamente, y afectará a Finca Rueda y zonas cercanas.

En este caso, Ejesa indicó que se vincularán dos nuevas subestaciones a la red eléctrica para que trabajen en conjunto y distribuyan la energía de manera más eficiente. Según explicaron, esta mejora permitirá ampliar la capacidad de la red y fortalecer el sistema en sectores con mayor demanda.

WhatsApp Image 2026-05-11 at 14.37.21 (2) Cortes de luz programados.

Trabajos programados en Yuto

Por su parte, en Yuto la interrupción del servicio será de 8:30 a 13:30 horas, aproximadamente. Las zonas afectadas serán El Bananal, La Montañita y sectores aledaños.

Allí se realizarán tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas, además de ajustes en equipos de la subestación. Desde la empresa señalaron que estos trabajos permitirán asegurar un mejor funcionamiento y una mayor confiabilidad del sistema eléctrico.

Frente a estas intervenciones, se recomienda a los vecinos de los sectores alcanzados tomar las precauciones necesarias durante los horarios informados.