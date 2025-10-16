Postes y ramas caídas en la calle: los efectos de la tormenta en San Salvador de Jujuy

Una fuerte tormenta registrada este jueves por la tarde en San Salvador de Jujuy provocó caída de postes, ramas y anegamientos en distintos sectores de la capital, además de complicaciones en el tránsito vehicular .

Atención. Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en toda la provincia de Jujuy

El fenómeno meteorológico sorprendió a los jujeños tras varios días de calor intenso y cielo despejado.

En la zona de calle Comandante Pedro Pérez , a la par del Regimiento RIM 20 , varios postes se movieron y cedieron por la fuerza del viento y la lluvia, por lo que personal de Seguridad Vial debió cortar el tránsito para garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

En tanto, usuarios de TodoJujuy.com reportaron la caída de granizo en barrios de Alto Comedero, mientras que en otras zonas de la ciudad las calles quedaron cubiertas de agua y con arrastre de residuos, lo que dificultó la circulación.

Comunicado de EJESA

"Informamos que nuestro personal técnico y cuadrillas de emergencia ya normalizaron gran parte del servicio de la línea de Media Tensión, afectado por el temporal en distintas zonas de San Salvador.

Actualmente se encuentran sin suministro los barrios San Francisco de Álava - Azopardo - Corchito - Cucharita y Parte Alto La Viña (museo Lola Mora).

Nuestro personal técnico continúa trabajando para normalizar el servicio de la línea de Media Tensión en la totalidad de las zonas alcanzadas".

Alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca gran parte del territorio provincial para este jueves 16 y viernes 17 de octubre, con probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

La advertencia meteorológica rige para distintas regiones del territorio provincial:

Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se espera un cambio de tiempo desde la tarde del jueves, con posibilidad de tormentas aisladas.

El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Pedro, San Antonio, Santa Bárbara, Valle Grande y la zona baja de Tilcara, también se encuentran bajo el mismo nivel de alerta, especialmente hacia la noche del jueves y durante el viernes.

Recomendaciones

El nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo localizado, por lo que se recomienda:

Circular con precaución.

Evitar zonas inundadas o con acumulación de agua.

Mantenerse informado por canales oficiales del SMN y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.