Una fuerte tormenta causó preocupación en San Salvador de Jujuy

Tras varios días de calor intenso y cielo despejado, una fuerte tormenta sorprendió a los jujeños durante la tarde de este jueves, provocando anegamientos y complicaciones en el tránsito de San Salvador de Jujuy.

En la zona de calle Comandante Pedro Pérez, a la par del Regimiento RIM 20, varios postes se movieron y cedieron por la fuerza del viento y la lluvia, por lo que personal de Seguridad Vial debió cortar el tránsito.

En algunos sectores, como Alto Comedero, usuarios de TodoJujuy.com reportaron caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca gran parte del territorio provincial para este jueves 16 y viernes 17 de octubre, con probabilidad de precipitaciones intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Zonas alcanzadas por la alerta lluvia La advertencia meteorológica rige para distintas regiones del territorio provincial: Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi , donde se espera un cambio de tiempo desde la tarde del jueves, con posibilidad de tormentas aisladas.

El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Pedro, San Antonio, Santa Bárbara, Valle Grande y la zona baja de Tilcara, también se encuentran bajo el mismo nivel de alerta, especialmente hacia la noche del jueves y durante el viernes. Recomendaciones El nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo localizado, por lo que se recomienda: Circular con precaución.

Evitar zonas inundadas o con acumulación de agua.

Mantenerse informado por canales oficiales del SMN y de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

