martes 04 de noviembre de 2025

4 de noviembre de 2025 - 21:36
A las urnas.

Las elecciones internas del Partido Justicialista serán el 15 de febrero del 2026

Las elecciones internas en el Partido Justicialista se reprogramaron y serán el 15 de febrero del 2025.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sede del Partido Justicialista (PJ)

Sede del Partido Justicialista (PJ)

Las elecciones internas en el Partido Justicialista (PJ) que estaban programadas para el domingo 16 de noviembre de este año, fueron reprogramadas para el domingo 15 de febrero del 2026.

La Junta Electoral Nacional del Partido Justicialista del Distrito Jujuy, lo confirmó a través de la Resolución N° 22/2025, donde oficializa la postergación de los comicios, y ratifica la nueva fecha prevista para el 2026.

También la Junta Electoral del nucleamiento político a nivel nacional, modificó las fechas de los actos preelectorales pendientes, estableciendo un nuevo cronograma electoral que regirá el proceso hasta el día de la votación.

Sede del PJ
Sede del PJ
Sede del PJ

Las fechas del PJ

  • 23 de enero de 2026: vencimiento del plazo para la presentación de modelos de boletas
  • 26 de enero de 2026: aprobación de las boletas
  • 4 de febrero de 2026: fecha límite para la entrega de boletas
  • 15 de febrero: día de las elecciones

Intervención del Partido Justicialista

En la mañana del viernes 14 de julio, se conoció que el por entonces presidente del Partido Justicialista, Alberto Fernández, intervino la sede distrito Jujuy. Los interventores designados fueron Gustavo Adolfo Menéndez y Aníbal Fernández.

El comunicado indicaba que ante "las notas presentadas por distintos afiliados del PJ distrito Jujuy" se determinó intervenir a partir de la fecha el Partido Justicialista de Jujuy designando como interventores a Gustavo Adolfo Menéndez y Aníbal Fernández, "quienes ejercerán de manera conjunta todas las facultades inherentes".

