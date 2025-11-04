Las elecciones internas del Partido Justicialista serán el 15 de febrero del 2026

La Junta Electoral Nacional del Partido Justicialista del Distrito Jujuy, lo confirmó a través de la Resolución N° 22/2025, donde oficializa la postergación de los comicios, y ratifica la nueva fecha prevista para el 2026.
También la Junta Electoral del nucleamiento político a nivel nacional, modificó las fechas de los actos preelectorales pendientes, estableciendo un nuevo cronograma electoral que regirá el proceso hasta el día de la votación.
Las fechas del PJ
23 de enero de 2026: vencimiento del plazo para la presentación de modelos de boletas
26 de enero de 2026: aprobación de las boletas
4 de febrero de 2026: fecha límite para la entrega de boletas
El comunicado indicaba que ante "las notas presentadas por distintos afiliados del PJ distrito Jujuy" se determinó intervenir a partir de la fecha el Partido Justicialista de Jujuy designando como interventores a Gustavo Adolfo Menéndez y Aníbal Fernández, "quienes ejercerán de manera conjunta todas las facultades inherentes".