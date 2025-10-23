jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 18:03
Salta.

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: los alegatos serán el 6 y 7 de noviembre

El Tribunal que encabeza el juicio por el femicidio de la jujeña Jimena Salas, confirmó cuándo serán los alegatos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, y confirmaron que está previsto que la ronda de testimoniales concluya el próximo 27 de octubre y que el día 28 se realice una inspección ocular sobre los automóviles secuestrados, según solicitó la defensa de los acusados.

La primera testigo de la jornada fue una mujer que, en marzo de 2019, trabajaba en una ONG en Santa Victoria Este junto a Javier Saavedra, hermano de los acusados. Relató que una noche encontró al hombre recostado junto a ella mientras dormía, y que él le dijo que había tenido pesadillas.

Tras el hecho, la testigo informó la situación a las autoridades de la organización, que resolvieron despedir a Saavedra. Contó además que el episodio la afectó profundamente, al punto de renunciar a su puesto por temor y sensación de inseguridad.

También declaró un asesor legal de la Universidad Católica de Salta, quien, a pedido de la Fiscalía, aportó información académica sobre Javier Saavedra y confirmó que en 2017 no rindió ninguna materia.

Otros testimonios

Entre los testigos también se presentaron una exfuncionaria municipal del área social, encargada de tareas comunitarias en Villa Floresta; un vendedor ambulante que ese día recorría la zona ofreciendo sandalias; una vecina del barrio San Nicolás; y dos amigos de los acusados.

Estos últimos dijeron conocer a Carlos Damián y Adrián Guillermo Saavedra por su vínculo con el Club Gimnasia y Tiro, con quienes compartían salidas y encuentros deportivos. Indicaron no saber a qué se dedicaba Carlos Damián y mencionaron que los hermanos usaban un llavero acrílico del club y vehículos de color azul y marrón.

El femicidio de Jimena Salas

Jimena Beatriz Salas fue asesinada en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros, Salta, Argentina. Fue víctima de un femicidio brutal, hallada con alrededor de 50 a 57 puñaladas en su casa cuando estaba sola con sus dos hijas de tres años.

La investigación y el posterior juicio involucran a los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra acusados del homicidio, mientras que el hermano principal acusado, Javier Nicolás Saavedra, falleció antes del juicio.

Jimena tenía 44 años al momento del crimen y el móvil presunto fue un robo; los atacantes habrían usado una perrita caniche toy para ganarse su confianza. El caso es muy mediático en Salta y tiene un juicio en curso este mes de septiembre de 2025.

Jimena Salas, víctima de femicidio en Salta.

Además, Jimena Salas es recordada como una persona alegre, inteligente, solidaria, con gran empatía, que colaboraba con asociaciones de animales y con un merendero local, y tenía nociones de seguridad para no confiar fácilmente.

