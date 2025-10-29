miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 19:24
Fallo.

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la sentencia se conocería el 7 de noviembre

Se cerraron las testimoniales en el juicio que investiga el femicidio de Jimena Salas que se desarrolla en Salta.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juiciopor el femicidio de Jimena Salas (Archivo)

Juicio por el femicidio de Jimena Salas (Archivo)

Con la declaración de dos últimos testigos, con las últimas pruebas incorporadas y la inspección ocular a los vehículos de los acusados solicitada por la defensa, se cerró la etapa de audiencia testimoniales en el juicio que investiga el femicidio de Jimena Salas.

Lee además
Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen
Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Misterioso.

Caso Jimena Salas: la pista del perro y el hombre horas antes del femicidio

Están imputados Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de la joven jujeña.

El Tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, mientras la Unidad Fiscal es integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, del Ministerio Público Fiscal.

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Los dos testigos citados por la defensa aportaron información que conocían sobre las actividades de los hermanos Saavedra. Luego se produjo la incorporación de la prueba producida durante la audiencia de debate.

La postura de la defensa

El abogado Marcelo Arancibia opinó que la Fiscalía debería retirar la acusación contra los hermanos Damián y Guillermo Saavedra por falta de pruebas de su participación en el femicidio, y reiteró la inocencia del tercer hermano que estaba acusado y que falleció antes del juicio.

Qué dice la querella

El abogado de la familia Salas, Pedro Arancibia, dijo ante medios salteños que “fue un proceso completo, tal como esperábamos”, y agregó que “quedó demostrado de manera contundente que Javier Nicolás Saavedra fue el autor del crimen de Jimena Salas, y que se han esclarecido las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho”.

Juicio por Jimena Salas
Juicio por Jimena Salas

Juicio por Jimena Salas

"Después de tantos años, este es un intento de descubrir y llegar a la sensación de que no hay impunidad, un temor que como querella hemos tenido durante cinco años", dijo en diálogo con la prensa. La lectura de la sentencia se conocerá días después de los alegatos, previstos para el 5 y 6 del próximo mes.

“Estimo que el 7 de noviembre ya podrá al Tribunal dar su veredicto del respecto”, y dijo que “más allá de que estemos conforme con el avance de la causa, nos deja un sabor amargo que se haya quitado la vida este sujeto (Javier Saavedra), por lo simbólico de tenerlo sentado en lo banquillo de los acusados”.

“Lamentamos que no tengamos al autor del hecho para condenar la prisión perpetua, pero desde nuestro punto de vista como familia entendemos que estamos asistiendo al final de una etapa de tantos años tortuosos en este crimen tan aberrante”, cerró en El10TV.

El femicidio de Jimena Salas

Jimena Beatriz Salas fue asesinada en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros, Salta, Argentina. Fue víctima de un femicidio brutal, hallada con alrededor de 50 a 57 puñaladas en su casa cuando estaba sola con sus dos hijas de tres años.

La investigación y el posterior juicio involucran a los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra acusados del homicidio, mientras que el hermano principal acusado, Javier Nicolás Saavedra, falleció antes del juicio.

Jimena tenía 44 años al momento del crimen y el móvil presunto fue un robo; los atacantes habrían usado una perrita caniche toy para ganarse su confianza. El caso es muy mediático en Salta y tiene un juicio en curso este mes de septiembre de 2025.

jimena salas 21
Jimena Salas tenía 44 años y dos hijas. La mataron en enero de 2017.

Jimena Salas tenía 44 años y dos hijas. La mataron en enero de 2017.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Caso Jimena Salas: la pista del perro y el hombre horas antes del femicidio

Juicio por Jimena Salas: por miedo, vecinas pidieron declarar sin los imputados 

Caso Jimena Salas: las pericias psicológicas revelan rasgos psicopáticos y violentos en los hermanos Saavedra

Juicio por el femicidio de Jimena Salas: los alegatos serán el 6 y 7 de noviembre

Lo que se lee ahora
Chocó a dos motociclistas en San Pedro y se dio a la fuga
Policial.

Hallaron el cuerpo de un hombre en San Pedro

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en noviembre 2025

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn video
Reducido.

AFA confirmó el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel