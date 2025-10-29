Juicio por el femicidio de Jimena Salas: la sentencia se conocería el 7 de noviembre

Con la declaración de dos últimos testigos, con las últimas pruebas incorporadas y la inspección ocular a los vehículos de los acusados solicitada por la defensa, se cerró la etapa de audiencia testimoniales en el juicio que investiga el femicidio de Jimena Salas .

Misterioso. Caso Jimena Salas: la pista del perro y el hombre horas antes del femicidio

Están imputados Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de la joven jujeña.

El Tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, mientras la Unidad Fiscal es integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, del Ministerio Público Fiscal.

Los dos testigos citados por la defensa aportaron información que conocían sobre las actividades de los hermanos Saavedra. Luego se produjo la incorporación de la prueba producida durante la audiencia de debate.

La postura de la defensa

El abogado Marcelo Arancibia opinó que la Fiscalía debería retirar la acusación contra los hermanos Damián y Guillermo Saavedra por falta de pruebas de su participación en el femicidio, y reiteró la inocencia del tercer hermano que estaba acusado y que falleció antes del juicio.

Qué dice la querella

El abogado de la familia Salas, Pedro Arancibia, dijo ante medios salteños que “fue un proceso completo, tal como esperábamos”, y agregó que “quedó demostrado de manera contundente que Javier Nicolás Saavedra fue el autor del crimen de Jimena Salas, y que se han esclarecido las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho”.

"Después de tantos años, este es un intento de descubrir y llegar a la sensación de que no hay impunidad, un temor que como querella hemos tenido durante cinco años", dijo en diálogo con la prensa. La lectura de la sentencia se conocerá días después de los alegatos, previstos para el 5 y 6 del próximo mes.

“Estimo que el 7 de noviembre ya podrá al Tribunal dar su veredicto del respecto”, y dijo que “más allá de que estemos conforme con el avance de la causa, nos deja un sabor amargo que se haya quitado la vida este sujeto (Javier Saavedra), por lo simbólico de tenerlo sentado en lo banquillo de los acusados”.

“Lamentamos que no tengamos al autor del hecho para condenar la prisión perpetua, pero desde nuestro punto de vista como familia entendemos que estamos asistiendo al final de una etapa de tantos años tortuosos en este crimen tan aberrante”, cerró en El10TV.

El femicidio de Jimena Salas

Jimena Beatriz Salas fue asesinada en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros, Salta, Argentina. Fue víctima de un femicidio brutal, hallada con alrededor de 50 a 57 puñaladas en su casa cuando estaba sola con sus dos hijas de tres años.

La investigación y el posterior juicio involucran a los hermanos Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra acusados del homicidio, mientras que el hermano principal acusado, Javier Nicolás Saavedra, falleció antes del juicio.

Jimena tenía 44 años al momento del crimen y el móvil presunto fue un robo; los atacantes habrían usado una perrita caniche toy para ganarse su confianza. El caso es muy mediático en Salta y tiene un juicio en curso este mes de septiembre de 2025.