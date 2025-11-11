Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 11 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 11 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 11
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 3762 - La Inundación
-
3762
-
0992
-
9078
-
3623
-
0024
-
4602
-
5867
-
2246
-
9726
-
1233
-
7735
-
6442
-
9483
-
3772
-
4597
-
2688
-
5382
-
7226
-
9317
-
0461
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 7413 - La yeta
Todos los números ganadores:
-
7413
-
1336
-
8851
-
1121
-
1407
-
8738
-
6964
-
6534
-
8592
-
5880
-
9573
-
2148
-
0457
-
2564
-
7626
-
1324
-
9861
-
0368
-
6990
-
1120
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 0265 - El Cazador
Todos los números ganadores:
-
0265
-
3171
-
0503
-
0525
-
0761
-
0508
-
7493
-
7909
-
6986
-
9942
-
7400
-
7149
-
5297
-
3294
-
3093
-
8852
-
8847
-
6920
-
3624
-
4455
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza: 5035 - El Pajarito
Todos los números ganadores:
-
5035
-
2380
-
7084
-
0383
-
0139
-
1941
-
5728
-
5661
-
7543
-
2887
-
3131
-
1974
-
2318
-
3602
-
0187
-
3841
-
5448
-
0868
-
2497
-
1964
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 53 - El barco
Todos los números ganadores:
-
7453
-
7189
-
3655
-
0859
-
7642
-
4723
-
6619
-
1388
-
2834
-
8363
-
9427
-
0850
-
4357
-
5070
-
1792
-
9562
-
0358
-
8470
-
1614
-
1977
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
