martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 20:50
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 11 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, martes 11 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, martes 11

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 3762 - La Inundación

Los números ganadores:

  1. 3762

  2. 0992

  3. 9078

  4. 3623

  5. 0024

  6. 4602

  7. 5867

  8. 2246

  9. 9726

  10. 1233

  11. 7735

  12. 6442

  13. 9483

  14. 3772

  15. 4597

  16. 2688

  17. 5382

  18. 7226

  19. 9317

  20. 0461

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 7413 - La yeta

Todos los números ganadores:

  1. 7413

  2. 1336

  3. 8851

  4. 1121

  5. 1407

  6. 8738

  7. 6964

  8. 6534

  9. 8592

  10. 5880

  11. 9573

  12. 2148

  13. 0457

  14. 2564

  15. 7626

  16. 1324

  17. 9861

  18. 0368

  19. 6990

  20. 1120

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 0265 - El Cazador

Todos los números ganadores:

  1. 0265

  2. 3171

  3. 0503

  4. 0525

  5. 0761

  6. 0508

  7. 7493

  8. 7909

  9. 6986

  10. 9942

  11. 7400

  12. 7149

  13. 5297

  14. 3294

  15. 3093

  16. 8852

  17. 8847

  18. 6920

  19. 3624

  20. 4455

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 5035 - El Pajarito

Todos los números ganadores:

  1. 5035

  2. 2380

  3. 7084

  4. 0383

  5. 0139

  6. 1941

  7. 5728

  8. 5661

  9. 7543

  10. 2887

  11. 3131

  12. 1974

  13. 2318

  14. 3602

  15. 0187

  16. 3841

  17. 5448

  18. 0868

  19. 2497

  20. 1964

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 53 - El barco

Todos los números ganadores:

  1. 7453

  2. 7189

  3. 3655

  4. 0859

  5. 7642

  6. 4723

  7. 6619

  8. 1388

  9. 2834

  10. 8363

  11. 9427

  12. 0850

  13. 4357

  14. 5070

  15. 1792

  16. 9562

  17. 0358

  18. 8470

  19. 1614

  20. 1977

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
