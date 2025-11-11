Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 11 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, martes 11 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

A la cabeza: 3762 - La Inundación

A la cabeza: 7413 - La yeta

Todos los números ganadores:

7413 1336 8851 1121 1407 8738 6964 6534 8592 5880 9573 2148 0457 2564 7626 1324 9861 0368 6990 1120

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 0265 - El Cazador

Todos los números ganadores:

0265 3171 0503 0525 0761 0508 7493 7909 6986 9942 7400 7149 5297 3294 3093 8852 8847 6920 3624 4455

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 5035 - El Pajarito

Todos los números ganadores:

5035 2380 7084 0383 0139 1941 5728 5661 7543 2887 3131 1974 2318 3602 0187 3841 5448 0868 2497 1964

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 53 - El barco

Todos los números ganadores:

7453 7189 3655 0859 7642 4723 6619 1388 2834 8363 9427 0850 4357 5070 1792 9562 0358 8470 1614 1977

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs