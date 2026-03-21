Gimnasia de Jujuy visita a Tristán Suárez: horario y formaciones

Por la fecha 6 de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy visita este sábado a Tristán Suárez desde las 19 horas. El árbitro principal será Juan Cruz Robledo, quien dirigirá por primera vez al equipo jujeño en el torneo.

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El equipo de Hernán Pellerano viene de derrotar a Colegiales en el 23 de Agosto , y de sumar su tercera victoria en las cuatro fechas disputadas, solo cayendo ante Chacarita en la segunda jornada. Es escolta en su zona y quiere ganar para treparse a la cima.

Embed - Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y le ganó por 2 a 1 a Colegiales en el 23 de Agosto

El equipo jujeño lleva 8 goles convertidos. Cristian Menéndez es el máximo goleador de la temporada con tres conquistas. La formación visitante recibió 5 goles en lo que va del certamen. El técnico trabajó esta semana para corregir errores defensivos que comprometieron la suma de puntos.

El director técnico Hernán Pellerano, analizó que el rival “es un equipo que propone”, lo que “lo vuelve un adversario difícil .Tristán Suárez tiene una idea de juego que nos favorece, ya que de ahí nacen los espacios que queremos y sabemos aprovechar”, puntualizó.

Con respecto al armado del equipo, el DT afirmó que “siempre preparamos sorpresas”, argumentando que “todos los partidos son diferentes”, y subrayó: “Probamos variantes todos los días para aprovechar las capacidades de nuestros jugadores”, explicó.

Finalizando, Pellerano destacó que sus dirigidos “saldrán a defender la camiseta albiceleste como quieren los hinchas para traer los tres puntos a Jujuy”.

Tristán Suárez llega al partido tras también haber disputado cuatro encuentros en la Primera Nacional, con una sola victoria, 3 empates y ninguna derrota, marcando 3 goles durante este periodo con Maximiliano Martín Álvarez como máximo goleador.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y le ganó por 2 a 1 a Colegiales en el 23 de Agosto Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y le ganó por 2 a 1 a Colegiales en el 23 de Agosto

Gimnasia y lo que se le viene

El Lobo seguirá su camino de visitante disputando el interzonal ante Chaco For Ever el viernes 27 de marzo. De esta manera, el Albiceleste volverá a presentarse en Jujuy el domingo 5 de abril, cuando reciba a Patronato por la Fecha 8.