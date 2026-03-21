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21 de marzo de 2026 - 18:51
Jujuy.

Se conmemoró el 213º aniversario de la Reconquista y el regreso tras el Éxodo Jujeño

La provincia recordó el retorno del pueblo jujeño en 1813, una gesta clave para la independencia.

Federico Franco
Por  Federico Franco
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Jujuy celebró este 21 de marzo el Día de la Reconquista, al cumplirse 213 años del regreso del pueblo jujeño a su territorio tras el histórico Éxodo Jujeño.

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El 21 de marzo de 1813, el pueblo jujeño, junto a las tropas patriotas encabezadas por Manuel Belgrano, recuperó su territorio tras el sacrificio del Éxodo Jujeño y las victorias en Tucumán y Salta, marcando un momento decisivo en el proceso de independencia argentina.

Este hecho puso fin a la ocupación realista en la región y permitió restablecer la organización política en San Salvador de Jujuy, donde Belgrano asumió el gobierno junto al pueblo que regresaba a su tierra.

La Reconquista de Jujuy simboliza la valentía, el compromiso y la resistencia de una comunidad que lo dejó todo por la libertad, consolidando el protagonismo de la provincia en la historia nacional. A 213 años de aquel acontecimiento, la fecha invita a honrar la memoria colectiva y reafirmar el orgullo por las raíces y la identidad jujeña.

Se realizó una ceremonia en la explanada de la Casa de Gobierno con el izamiento de la Bandera Nacional y la Bandera de la Libertad Civil, acompañado por el Himno Nacional Argentino. Luego, las autoridades se trasladaron al Salón de la Bandera, donde se realizó un minuto de silencio en memoria de los caídos y la colocación de ofrendas florales.

La jornada evoca el retorno del pueblo jujeño en 1813, tras el sacrificio del éxodo liderado por el general Manuel Belgrano y las victorias patriotas en las batallas de Tucumán y Salta, hechos que resultaron fundamentales para consolidar la libertad en el norte argentino.

La conmemoración contó con la participación de representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, autoridades municipales, legisladores y veteranos de la Guerra de Malvinas, reafirmando el compromiso con la memoria histórica y los valores que forjaron la identidad de la provincia.

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