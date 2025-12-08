Estudiantes de la Plata venció a Gimnasia y jugará la final contra Racing

Tiago Palacios el gol de Estudiantes para pasar a la final.

Estudiantes de La Plata venció a Gimnasia en el estadio del Lobo y se clasificó a la final del Torneo Clausura de la Liga Argentina, donde se enfrentará a Racing Club de Avellaneda.

El clásico se destrabó en el segundo tiempo con un gol de Tiago Palacios, que apareció libre en el área para definir tras un preciso centro de Edwuin Cetré.

CENTRO DE CETRÉ, GOL DE PALACIOS Y FESTEJO TOP: ESTUDIANTES LE GANA 1-0 A GIMNASIA EN EL BOSQUE.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/MXFzX0SQmH — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025 Un error en el fondo que cambió la historia La jugada del gol estuvo marcada por un error determinante de Renzo Giampaoli, zaguero central de Gimnasia, quien salió mal en el intento de bloquear al colombiano y dejó espacios en la defensa local. Esa desatención fue aprovechada por Estudiantes, que mostró oficio para controlar la ventaja en el tramo final del partido.

Estudiantes, a una final de alto voltaje ante Racing Con este triunfo en el Bosque, Estudiantes se metió en la final del Clausura, donde se medirá con Racing en un duelo que promete ser intenso y tácticamente cerrado. El Pincha llega fortalecido tras ganar el clásico en condición de visitante, mientras que la Academia buscará imponer su juego para quedarse con el título del certamen.

