lunes 08 de diciembre de 2025

8 de diciembre de 2025 - 19:16
Clausura.

Estudiantes de la Plata venció a Gimnasia y jugará la final contra Racing

Con gol de Tiago Palacio, el pincha se quedó con el clásico en el "bosque" y jugará otra final. El partido será el próximo sábado en Santiago del Estero.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Tiago Palacios el gol de Estudiantes para pasar a la final.

Tiago Palacios el gol de Estudiantes para pasar a la final. 

El clásico se destrabó en el segundo tiempo con un gol de Tiago Palacios, que apareció libre en el área para definir tras un preciso centro de Edwuin Cetré.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1998143353578311734&partner=&hide_thread=false

Un error en el fondo que cambió la historia

La jugada del gol estuvo marcada por un error determinante de Renzo Giampaoli, zaguero central de Gimnasia, quien salió mal en el intento de bloquear al colombiano y dejó espacios en la defensa local. Esa desatención fue aprovechada por Estudiantes, que mostró oficio para controlar la ventaja en el tramo final del partido.

Estudiantes, a una final de alto voltaje ante Racing

Con este triunfo en el Bosque, Estudiantes se metió en la final del Clausura, donde se medirá con Racing en un duelo que promete ser intenso y tácticamente cerrado. El Pincha llega fortalecido tras ganar el clásico en condición de visitante, mientras que la Academia buscará imponer su juego para quedarse con el título del certamen.

