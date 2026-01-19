La TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina

El Jefe de Gabinete de Ministros , Manuel Adorni anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. La confirmación se realizó a través de un posteo en la red social X.

Según explicó, la cobertura será posible gracias a un acuerdo comercial que permitirá adquirir los derechos de transmisión sin recurrir a fondos provenientes de los impuestos.

“Para todos, sin usar la plata de todos”, escribió Adorni en su publicación, donde destacó que el acceso a los encuentros de la Selección será gratuito y abierto para toda la audiencia, tanto por televisión como por radio.

El anuncio implica que los partidos del combinado nacional podrán verse en todo el país a través de la señal estatal, sin necesidad de contratar servicios pagos.

Acuerdo sin costo para el Estado

De acuerdo a lo informado, el convenio alcanzado para la transmisión establece que el costo de los derechos no será afrontado por el Estado nacional, sino que se cubrirá mediante un esquema comercial. De esta manera, el Gobierno busca garantizar el acceso público a los partidos sin impacto en el gasto público.

La medida también alcanza a Radio Nacional, que transmitirá los encuentros para todo el territorio argentino.

El Mundial 2026 y el camino de la Selección Argentina

La próxima Copa del Mundo comenzará el 11 de junio de 2026 y se disputará de manera inédita en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo marcará un antes y un después en la historia de los mundiales, ya que será el primero en contar con la participación de 48 selecciones, lo que ampliará la cantidad de partidos y modificará el formato tradicional de competencia.

La Selección Argentina llegará a la cita mundialista como campeona defensora, tras la consagración obtenida en Qatar 2022. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, el equipo afrontará el desafío de sostener el título y reafirmar su protagonismo a nivel internacional, en un certamen que despertará una expectativa especial entre los hinchas.

La transmisión de todos los encuentros del conjunto nacional por la TV Pública y Radio Nacional permitirá que la audiencia de todo el país pueda seguir de manera abierta el recorrido de la Albiceleste en la máxima competencia del fútbol mundial.