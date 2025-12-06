Mundial 2026: días, horarios y sedes de los partidos de Argentina

La FIFA oficializó el cronograma del Mundial 2026 y confirmó que Argentina integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, con sedes en Estados Unidos para todos sus partidos de la fase de grupos. La Selección jugará por el pase a 16avos de final como defensora del título obtenido en 2022.

En la fase inicial, el debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium, a las 01 de la Argentina. La segunda presentación será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium, desde las 14, mientras que cerrará el grupo el sábado 27 frente a Jordania, nuevamente en el estadio de Dallas, a las 01 horas de Argentina.

Si el equipo finaliza primero en el Grupo J, se enfrentará en 16avos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, en un partido con sede en Miami. De avanzar, en octavos podría cruzarse con un segundo de los Grupos D o G, donde figuran, entre otros, Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, mientras que en un hipotético cruce de cuartos asoma la posibilidad de enfrentarse con Portugal y, más adelante, con Inglaterra o Brasil en semifinales.

Si Argentina termina segunda en su zona, el rival de 16avos saldría del ganador del Grupo H, en el que parten como principales candidatos España y Uruguay. En esa ruta, un eventual rival de octavos surgiría entre los segundos de los Grupos G y L, con selecciones como Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia o Ghana, y en cuartos podría aparecer Bélgica o Estados Unidos. En este escenario, las semifinales la ubicarían del lado de los cabezas de serie Alemania, Francia y Países Bajos.

