Mundial 2026: días, horarios y sedes de los partidos de Argentina

En la fase inicial, el debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium, a las 01 de la Argentina. La segunda presentación será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium, desde las 14, mientras que cerrará el grupo el sábado 27 frente a Jordania, nuevamente en el estadio de Dallas, a las 01 horas de Argentina.
El posible camino de Argentina
Si el equipo finaliza primero en el Grupo J, se enfrentará en 16avos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, en un partido con sede en Miami. De avanzar, en octavos podría cruzarse con un segundo de los Grupos D o G, donde figuran, entre otros, Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, mientras que en un hipotético cruce de cuartos asoma la posibilidad de enfrentarse con Portugal y, más adelante, con Inglaterra o Brasil en semifinales.
Si Argentina termina segunda en su zona, el rival de 16avos saldría del ganador del Grupo H, en el que parten como principales candidatos España y Uruguay. En esa ruta, un eventual rival de octavos surgiría entre los segundos de los Grupos G y L, con selecciones como Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia o Ghana, y en cuartos podría aparecer Bélgica o Estados Unidos. En este escenario, las semifinales la ubicarían del lado de los cabezas de serie Alemania, Francia y Países Bajos.
LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia