sábado 06 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de diciembre de 2025 - 14:54
Cuenta regresiva.

Mundial 2026: días, horarios y sedes de los partidos de Argentina

La Selección integra el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania y ya tiene definido su camino potencial en la llave en el Mundial 2026.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Mundial 2026: días, horarios y sedes de los partidos de Argentina

Mundial 2026: días, horarios y sedes de los partidos de Argentina

Lee además
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó este jueves que los futbolistas del torneo local no serán convocados para el amistoso que la Selección argentina jugará el próximo viernes 14 ante Angola en la ciudad de Luanda como preparación con miras al Mundial 2026.
Fútbol.

Claudio Tapia confirmó que los jugadores del fútbol argentino no serán convocados para la Selección
La Seleccion Argentina enfrenta a Angola.
Lista.

Selección Argentina: los convocados vs Angola y el nombre sorpresa

En la fase inicial, el debut será el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium, a las 01 de la Argentina. La segunda presentación será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium, desde las 14, mientras que cerrará el grupo el sábado 27 frente a Jordania, nuevamente en el estadio de Dallas, a las 01 horas de Argentina.

El posible camino de Argentina

Qué días jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026.
Se confirmó que la próxima temporada debutará en 2026.

Se confirmó que la próxima temporada debutará en 2026.

Si el equipo finaliza primero en el Grupo J, se enfrentará en 16avos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, en un partido con sede en Miami. De avanzar, en octavos podría cruzarse con un segundo de los Grupos D o G, donde figuran, entre otros, Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, mientras que en un hipotético cruce de cuartos asoma la posibilidad de enfrentarse con Portugal y, más adelante, con Inglaterra o Brasil en semifinales.

Si Argentina termina segunda en su zona, el rival de 16avos saldría del ganador del Grupo H, en el que parten como principales candidatos España y Uruguay. En esa ruta, un eventual rival de octavos surgiría entre los segundos de los Grupos G y L, con selecciones como Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia o Ghana, y en cuartos podría aparecer Bélgica o Estados Unidos. En este escenario, las semifinales la ubicarían del lado de los cabezas de serie Alemania, Francia y Países Bajos.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda)
  • Grupo B: Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania, Suecia, Polonia, Albania) y Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia, Surinam o Irak) y Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
  • Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo), Uzbekistán y Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Claudio Tapia confirmó que los jugadores del fútbol argentino no serán convocados para la Selección

Selección Argentina: los convocados vs Angola y el nombre sorpresa

Con los colores de la Selección Argentina, Dua Lipa vivió el Superclásico Boca-River desde La Bombonera

Sorpresa en la Selección Argentina: Enzo Fernández y Julián Álvarez quedaron afuera del amistoso con Angola

Selección Argentina vs. Angola: día, hora, TV y probables formaciones

Lo que se lee ahora
mundial 2026: los cruces estelares que encendieron la primera ronda
Imperdibles.

Mundial 2026: los cruces estelares que encendieron la primera ronda

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico video
Suspensión.

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Cena Blanca suspendida
Egresados.

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca

Aguinaldo.
Diciembre.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión
Solidaridad.

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel