Argentina rumbo al Mundial 2026: quiénes son los 26 jugadores asegurados y cuáles buscan lugar

Los 26 de Argentina para el Mundial: quiénes están dentro, los que pelean y los borrados.

Falta poco para el Mundial 2026 , y ya empiezan a dibujarse las posibles convocatorias de Argentina . Por supuesto, todavía puede haber sorpresas en el camino: lesiones , bajones de rendimiento o la aparición de jóvenes talentos . Sin embargo, con lo que se observa hoy, es factible esbozar un primer listado de 26 jugadores que podrían integrar la nómina final .

Argentina formará parte del Grupo J . Su primer partido será el martes 16 de junio ante Argelia , en el Kansas City Stadium , a las 22. La segunda fecha está programada para el lunes 22 frente a Austria , en el Dallas Stadium , a las 14. El grupo cerrará su participación el sábado 27 , nuevamente en Dallas , enfrentando a Jordania a las 23.

No se trata de una proyección definitiva , ya que restan algo más de cinco meses para el inicio del torneo . Más bien, es un retrato del momento actual . Para ordenarlo de manera más clara, es preciso clasificar a los jugadores en cuatro grupos , según su posición actual dentro de la consideración del cuerpo técnico y el nivel que vienen demostrando en sus actuaciones recientes .

Estos jugadores tiene prácticamente su lugar asegurado y formarán parte de la lista para el Mundial 2026 , siempre que no surjan imprevistos. Ya integran el núcleo del equipo, cuentan con experiencia y calidad, o se encuentran en una posición destacada dentro del plantel .

Arqueros

Dibu Martínez – Dueño absoluto del arco, figura en los títulos, personalidad y nivel top.

– Dueño absoluto del arco, figura en los títulos, personalidad y nivel top. Gerónimo Rulli – Siempre en las listas, de confianza para el cuerpo técnico.

Defensores

Nahuel Molina – Titular indiscutido por derecha, clave en Qatar.

– Titular indiscutido por derecha, clave en Qatar. Gonzalo Montiel – Alternativa habitual, muy presente en el ciclo Scaloni.

– Alternativa habitual, muy presente en el ciclo Scaloni. Cristian Romero – Uno de los mejores centrales del mundo.

– Uno de los mejores centrales del mundo. Nicolás Otamendi – Sigue vigente, es líder y el grupo lo quiere adentro.

– Sigue vigente, es líder y el grupo lo quiere adentro. Lisandro Martínez – Zurdo, competitivo, titular si está sano.

– Zurdo, competitivo, titular si está sano. Nicolás Tagliafico – Siempre cumple, regularidad absoluta.

Mediocampistas

Rodrigo De Paul – El motor del mediocampo, imprescindible por juego y personalidad.

– El motor del mediocampo, imprescindible por juego y personalidad. Leandro Paredes – Sigue siendo parte del núcleo duro, figura en Boca.

– Sigue siendo parte del núcleo duro, figura en Boca. Enzo Fernández – Aporta dinámica, técnica y juventud. Titular en el proceso.

– Aporta dinámica, técnica y juventud. Titular en el proceso. Alexis Mac Allister – Polivalente, consolidado en la élite europea.

– Polivalente, consolidado en la élite europea. Giovani Lo Celso – Cuando está bien físicamente, es opción directa para el once.

– Cuando está bien físicamente, es opción directa para el once. Giuliano Simeone – Gusta mucho. Perfil europeo, físico, potencia.

– Gusta mucho. Perfil europeo, físico, potencia. Nicolás Paz – Tiene todo para meterse fuerte en la Selección. Lo quieren llevar.

Enzo Fernández y Julián Álvarez

Delanteros

Lionel Messi – Si él decide estar, va a estar.

– Si él decide estar, va a estar. Lautaro Martínez – Goleador de ciclo, va al Mundial.

– Goleador de ciclo, va al Mundial. Julián Álvarez – Uno de los jugadores más completos del plantel.

– Uno de los jugadores más completos del plantel. Nicolás González – Muy útil por izquierda, físico, ida y vuelta.

– Muy útil por izquierda, físico, ida y vuelta. Thiago Almada – Ya estuvo en Qatar. Mucho potencial, habitué en las últimas convocatorias.

Encaminados (del 21 al 26)

Acá están los nombres que hoy tienen muchas chances, o bien pelean directamente por los últimos lugares de la lista. No están 100% adentro, pero están bien perfilados.

Walter Benítez – Sería el tercer arquero, el 21. Regularidad y rendimiento fuerte.

– Sería el tercer arquero, el 21. Regularidad y rendimiento fuerte. Juan Foyth – Si está bien, gusta por su polivalencia y marca.

– Si está bien, gusta por su polivalencia y marca. Leonardo Balerdi – Zurdo, buen momento en Europa. Sería el 22.

– Zurdo, buen momento en Europa. Sería el 22. Facundo Medina – Se disputa el puesto con Senesi para ser el 23.

– Se disputa el puesto con Senesi para ser el 23. Marcos Senesi – Alternativa sólida como central zurdo.

– Alternativa sólida como central zurdo. Marcos Acuña – Hoy lo veo como el número 24. Aporta experiencia si está bien.

– Hoy lo veo como el número 24. Aporta experiencia si está bien. Valentín Barco – Juventud y polifuncionalidad. Va ganando terreno, pero perdería con el Huevo.

– Juventud y polifuncionalidad. Va ganando terreno, pero perdería con el Huevo. Exequiel Palacios – Lo conocen bien, depende de su continuidad y salud.

– Lo conocen bien, depende de su continuidad y salud. Franco Mastantuono – Enorme proyección. Lo quieren llevar como apuesta a futuro. Sería el 25.

– Enorme proyección. Lo quieren llevar como apuesta a futuro. Sería el 25. José Manuel López – Goleador, chances concretas de ser el 26.

Existe un grupo de futbolistas que, a pesar de tener talento, hoy no están cerca de ser considerados por la Selección. En algunos casos, como el de Paulo Dybala, la calidad es indiscutible, pero las lesiones y la falta de continuidad lo mantienen al margen.

Situaciones similares atraviesan Matías Soulé, que aún no terminó de consolidarse, y Joaquín Panichelli, quien requiere más experiencia en el máximo nivel. También se incluyen a Alan Varela, que viene mostrando un buen desempeño en Europa aunque enfrenta fuerte competencia en su puesto, y a Facundo Cambeses, que todavía no logra ubicarse entre los tres arqueros titulares del equipo.

Luego está el grupo de futbolistas que parecen prácticamente fuera de la consideración. Jugadores como Valentín Gómez, Equi Fernández, Claudio Echeverri y Valentín Carboni muestran proyección, aunque todavía necesitan afianzarse y consolidar su nivel.

El caso de Alejandro Garnacho es particular: pertenece a un club de primer nivel como el Chelsea, pero aún no consiguió la regularidad necesaria para entrar en la conversación seria sobre la lista. También se encuentra Ángel Correa, quien siempre está cerca de ser convocado, pero no logra mantenerse de manera constante.

Otros nombres como Lautaro Rivero, Julio Soler, Juan Nardoni, Emiliano Buendía, Agustín Rossi y Aarón Anselmino actualmente están lejos de formar parte del núcleo que considera Scaloni y su cuerpo técnico.