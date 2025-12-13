sábado 13 de diciembre de 2025

13 de diciembre de 2025 - 17:50
Interés.

Mundial 2026: FIFA recibió 5 millones de solicitudes de entradas ¿qué partido son los más buscados?

La FIFA recibió cinco millones de solicitudes de entradas para la Copa del Mundo 2026 en apenas 24 horas. El récord refleja el enorme interés global por el torneo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por  Verónica Pereyra
Record de ventas de entradas para el Mundial 2026
Según los informes oficiales, aficionados de más de 200 países enviaron sus pedidos para poder asistir a alguno de los 104 partidos que compondrán la competición, que será histórica por incluir 48 selecciones, la mayor cantidad en la historia de los Mundiales.

image
FIFA recibi&oacute; 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026

FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026

Entre los cinco partidos más demandados se encuentran enfrentamientos que prometen emociones fuertes: Colombia vs. Portugal, Brasil vs. Marruecos, México vs. Corea del Sur, Ecuador vs. Alemania y Escocia vs. Brasil. La popularidad de estos encuentros refleja la expectativa por ver a grandes selecciones y a jugadores destacados del fútbol mundial.

En cuanto a los países que realizaron más solicitudes, lideran la lista Estados Unidos, México y Canadá, las tres naciones anfitrionas. Les siguen en el ranking Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá, destacando la diversidad geográfica de los fanáticos que desean presenciar el torneo.

La fase de sorteo aleatorio para la compra de entradas permanecerá abierta hasta el 13 de enero de 2026, y los aficionados pueden indicar qué partidos y categorías prefieren. La FIFA confirmó que el orden de presentación de las solicitudes no influye en las probabilidades de ser seleccionado, y quienes resulten favorecidos deberán completar la compra de sus boletos en los días siguientes.

image
FIFA recibi&oacute; 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026

FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas del Mundial 2026

Este récord de solicitudes coincide con la creciente expectativa por la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, aunque también genera debates sobre los altos precios de las entradas y la dificultad de garantizar el acceso a los fanáticos con menos recursos. Aun así, la pasión por el fútbol y el deseo de vivir el Mundial en vivo mantienen la demanda en niveles históricos, consolidando al torneo como uno de los eventos deportivos más esperados del mundo.

