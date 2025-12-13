sábado 13 de diciembre de 2025

13 de diciembre de 2025 - 16:58
Euforia.

Después del caos en Calcuta, Lionel Messi continúa su gira por India

Lionel Messi continuó este sábado con su agenda en la India luego de los incidentes que marcaron su paso por Calcuta, donde la visita del capitán de la Selección Argentina terminó en desorden.https://www.todojujuy.com/lionel-messi-a4

Por  Verónica Pereyra
Lionel Messi en India

Tras el caos registrado en el estadio Salt Lake, con miles de personas que habían adquirido entradas y no pudieron cumplir con las actividades prometida, Lionel Messi y su comitiva se trasladaron a Hyderabad, en el centro-sur del país, para seguir con el cronograma previsto del denominado “GOAT Tour”.

Messi arribó al aeropuerto de Shamshabad acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez y fue trasladado al histórico Palacio Falaknuma, donde se alojó bajo un fuerte operativo de seguridad.

A diferencia de lo ocurrido en Calcuta, la jornada en Hyderabad se desarrolló en un clima festivo y ordenado. En el estadio Rajiv Gandhi Internacional, el astro argentino fue recibido por una multitud que lo ovacionó desde las tribunas. Allí presenció un partido reducido con figuras locales y luego bajó al campo de juego para interactuar con el público.

image
Lionel Messi en India&nbsp;

Lionel Messi en India

Messi realizó jueguitos, intercambió pases con niños y regaló pelotas a los fanáticos, que respondieron con gritos, aplausos y banderas argentinas. Uno de los momentos más comentados fue cuando compartió unos toques con el jefe del Estado de Telangana, Revanth Reddy, en una escena distendida que generó sonrisas entre los presentes.

Al cierre del evento, el campeón del mundo agradeció el cariño recibido y destacó la calidez del público indio. Su gira por el país asiático continuará con nuevas presentaciones en Mumbai y Nueva Delhi, donde se esperan actos similares y una fuerte convocatoria de fanáticos.

El GOAT Tour del argentino continuará en las ciudades de Mumbai y Nueva Delhi.

