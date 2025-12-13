La visita de Lionel Messi a India terminó con graves incidentes

Lionel Messi protagonizó un episodio inesperado durante su visita a la India, en el marco del Tour The Goat que lo llevó por distintas ciudades del país asiático. El hecho ocurrió en Calcuta, donde el capitán argentino ingresó a un estadio de fútbol para saludar al público local. La actividad reunió a miles de fanáticos, pero terminó con desmanes, corridas e invasión al campo de juego.

Declaraciones. La frase de Lionel Messi sobre el Mundial 2026 que ilusiona a todos

El episodio tuvo lugar este sábado por la mañana en el Salt Lake Stadium, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Messi llegó acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul , ambos compañeros suyos en el Inter Miami. La presencia del campeón del mundo generó una convocatoria masiva y una fuerte expectativa entre los hinchas.

La visita se desarrolló en un contexto de alta exposición mediática y formó parte de una agenda que incluyó actos públicos y recorridas en cuatro ciudades de la India.

La gira comenzó con una recepción multitudinaria en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose, donde miles de personas aguardaron durante horas la llegada del astro argentino. La escena reflejó el fuerte vínculo entre Messi y el público indio, que en los últimos años adoptó al rosarino como una de sus máximas referencias deportivas.

Durante su primera mañana en Calcuta, Messi decidió visitar el Salt Lake Stadium, acompañado por un importante operativo de seguridad. Desde temprano, las tribunas comenzaron a colmarse con fanáticos que pagaron una entrada para presenciar el evento y ver de cerca al futbolista.

El ingreso al campo generó una ovación generalizada. Cánticos, banderas y celulares en alto marcaron los primeros minutos de la actividad.

Lionel Messi en India

El breve paso de Messi por el campo de juego

Messi permaneció en el césped durante unos 22 minutos, tiempo en el que caminó por el estadio, saludó al público y posó para fotografías. La recorrida se realizó con un cordón de seguridad que limitó el contacto directo con los hinchas ubicados en las primeras filas.

La escena despertó entusiasmo, pero también frustración en parte del público. Algunos asistentes expresaron malestar por el corto tiempo de permanencia del futbolista y por la dificultad para verlo con claridad desde las tribunas, debido a la cantidad de custodios.

Al retirarse Messi por la manga, la reacción del público cambió de tono y dio inicio a los incidentes.

Disturbios, sillas arrojadas e invasión al campo

Tras la salida del capitán argentino, comenzaron los desmanes en las tribunas. Varias personas arrojaron sillas al campo de juego, que quedaron esparcidas sobre el césped. La situación generó momentos de tensión y obligó a reforzar la seguridad en el estadio.

Minutos después, un grupo de hinchas ingresó al campo, lo que derivó en corridas y forcejeos entre los propios fanáticos. El operativo intentó contener la situación mientras se evacuaban sectores del estadio.

Uno de los factores que alimentó el enojo fue el valor de las entradas. El público abonó alrededor de 4.366 rupias indias, una cifra cercana a los 50 dólares, para asistir al evento.

Lionel Messi en India

Ante el avance de los disturbios, las autoridades decidieron dar por finalizada la jornada. El estadio quedó bajo control de la seguridad y se ordenó el retiro del público presente.

La actividad concluyó sin nuevos incidentes de gravedad, aunque con un saldo de descontento entre los asistentes. La gira de Messi continuó según lo previsto, pero el paso por Calcuta quedó marcado por este episodio.

El Salt Lake Stadium, que esperaba una jornada festiva, cerró sus puertas luego de apenas 22 minutos de presencia del astro argentino en el campo.