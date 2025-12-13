La visita de Lionel Messi a India terminó con graves incidentes

El episodio tuvo lugar este sábado por la mañana en el Salt Lake Stadium, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. Messi llegó acompañado por Luis Suárez y Rodrigo De Paul, ambos compañeros suyos en el Inter Miami. La presencia del campeón del mundo generó una convocatoria masiva y una fuerte expectativa entre los hinchas.
La visita se desarrolló en un contexto de alta exposición mediática y formó parte de una agenda que incluyó actos públicos y recorridas en cuatro ciudades de la India.
Una llegada multitudinaria y un fervor sin precedentes
La gira comenzó con una recepción multitudinaria en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose, donde miles de personas aguardaron durante horas la llegada del astro argentino. La escena reflejó el fuerte vínculo entre Messi y el público indio, que en los últimos años adoptó al rosarino como una de sus máximas referencias deportivas.
El ingreso al campo generó una ovación generalizada. Cánticos, banderas y celulares en alto marcaron los primeros minutos de la actividad.
El breve paso de Messi por el campo de juego
Messi permaneció en el césped durante unos 22 minutos, tiempo en el que caminó por el estadio, saludó al público y posó para fotografías. La recorrida se realizó con un cordón de seguridad que limitó el contacto directo con los hinchas ubicados en las primeras filas.
La escena despertó entusiasmo, pero también frustración en parte del público. Algunos asistentes expresaron malestar por el corto tiempo de permanencia del futbolista y por la dificultad para verlo con claridad desde las tribunas, debido a la cantidad de custodios.
Al retirarse Messi por la manga, la reacción del público cambió de tono y dio inicio a los incidentes.
Disturbios, sillas arrojadas e invasión al campo
Tras la salida del capitán argentino, comenzaron los desmanes en las tribunas. Varias personas arrojaron sillas al campo de juego, que quedaron esparcidas sobre el césped. La situación generó momentos de tensión y obligó a reforzar la seguridad en el estadio.
Minutos después, un grupo de hinchas ingresó al campo, lo que derivó en corridas y forcejeos entre los propios fanáticos. El operativo intentó contener la situación mientras se evacuaban sectores del estadio.
Uno de los factores que alimentó el enojo fue el valor de las entradas. El público abonó alrededor de 4.366 rupias indias, una cifra cercana a los 50 dólares, para asistir al evento.
Lionel Messi en India
Ante el avance de los disturbios, las autoridades decidieron dar por finalizada la jornada. El estadio quedó bajo control de la seguridad y se ordenó el retiro del público presente.
La actividad concluyó sin nuevos incidentes de gravedad, aunque con un saldo de descontento entre los asistentes. La gira de Messi continuó según lo previsto, pero el paso por Calcuta quedó marcado por este episodio.
El Salt Lake Stadium, que esperaba una jornada festiva, cerró sus puertas luego de apenas 22 minutos de presencia del astro argentino en el campo.