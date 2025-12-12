viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 11:59
Se aproxima la última lluvia de estrellas del año donde caerán hasta 150 meteoros por hora

Este evento astronómico figura entre los más espectaculares del año y alcanza su máxima actividad en diciembre. Todos los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Cómo ver la lluvia de meteoros Gemínidas este fin de semana.

 

La lluvia de meteoros de las Gemínidas se reconoce como uno de los espectáculos celestes más destacados del calendario anual, gracias a la cantidad de meteoritos que iluminan el cielo durante su ocurrencia. Este fenómeno se presenta generalmente a mitad de diciembre, y para 2025 su punto máximo se prevé entre el sábado 13 y el domingo 14.

Por ello, los entusiastas de la astronomía buscan conocer la manera de observar este evento y comprender en qué consiste. Una lluvia de meteoros, comúnmente llamada “estrellas fugaces”, ocurre cuando la Tierra pasa cerca de la órbita de un cometa, el cual deja tras de sí restos cósmicos conocidos como meteoroides.

Al ingresar a la atmósfera terrestre a gran velocidad, la mayoría de estos fragmentos, de tamaño reducido, se desintegran, produciendo los destellos luminosos que caracterizan este fenómeno.

En el caso de las Gemínidas, su fuente es el asteroide 3200 Faetón, considerado también un posible “cometa rocoso”, según detalla la NASA en su portal oficial. Este fenómeno recibe su nombre porque su radiante —el punto en el cielo del que parecen emerger los meteoros— se localiza en la constelación de Géminis. Su actividad se extiende entre el 1 y el 21 de diciembre, alcanzando su intensidad máxima durante el próximo fin de semana.

Se considera que las Gemínidas figuran entre las lluvias de meteoros más importantes del año, ya que, en su momento de mayor actividad, es posible observar hasta 120 meteoros por hora bajo condiciones óptimas.

¿Qué pasa en el cielo en diciembre 2025

Estos meteoritos se distinguen por su brillo intenso, su velocidad elevada —alrededor de 33,8 kilómetros por segundo— y su tonalidad amarilla característica.

Cómo disfrutar de la lluvia de meteoros Gemínidas este fin de semana

El espectáculo será visible a simple vista desde múltiples regiones del planeta durante las noches del fin de semana, incluyendo Argentina. La mejor franja para su observación es desde la noche hasta las primeras horas antes del amanecer. Según la NASA, esta lluvia de meteoros representa “una de las mejores oportunidades para los jóvenes espectadores”, comenzando a ser perceptible aproximadamente entre las 21 y las 22 horas.

Para disfrutar de este fenómeno, resulta fundamental contar con un cielo despejado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche del sábado se prevé que gran parte del país tenga cielo parcialmente nublado, mientras que para el domingo se anuncian lluvias.

Estas condiciones podrían complicar la observación de los meteoros, aunque no impedirán que el espectáculo sea visible en absoluto.

A continuación, se presentan algunas sugerencias para observar la lluvia de meteoros Gemínidas:

  • Es fundamental verificar que las condiciones sean propicias para la noche de observación de la lluvia de meteoros. El momento ideal para disfrutar del espectáculo comienza alrededor de la medianoche.
  • Se recomienda ubicarse en un lugar alejado de la contaminación lumínica urbana.
  • Al llegar al sitio indicado, los ojos pueden requerir entre 15 y 20 minutos para adaptarse a la oscuridad. Es aconsejable evitar linternas o luces intensas de color blanco, ya que interfieren con la visión nocturna.
  • Además, es clave garantizar comodidad y protección frente al clima, especialmente si se prevé permanecer al aire libre por varias horas. En este sentido, se sugiere llevar una manta, abrigo adecuado o una silla confortable.
Una vez ubicado el lugar adecuado para la observación, lo más recomendable es recostarse o acostarse mirando al cielo. Se sugiere localizar el radiante del cometa, el punto de origen de los meteoros, aunque estos pueden aparecer en cualquier sector del firmamento.

Cuanto más elevado se encuentre el radiante respecto al horizonte, mayor será la cantidad de meteoros visibles. Para orientarse, es útil utilizar aplicaciones de astronomía que ofrezcan mapas interactivos del cielo.

Es aconsejable esperar unos 30 minutos para que los ojos se adapten completamente a la oscuridad. Posteriormente, se recomienda dedicar al menos una hora o más a la observación, aumentando así las probabilidades de ver pasar los meteoros.

