Tragedia en la India: un incendio en un club nocturno dejó al menos 20 muertos

Feróz incendio destruye un club nocturno en la India: hay al menos 25 muertos.

Un devastador incendio originado por la explosión de un cilindro en la cocina de un club en Arpora, ciudad de Goa en la India, cobró la vida de 25 personas alrededor de la medianoche del sábado, con 14 empleados entre las víctimas y cuatro turistas aún sin nacionalidades confirmadas.

El fuego se desató en la zona de cocina del club nocturno en la aldea de Arpora, popular región turística de Goa conocida por sus playas y herencia portuguesa que atrae millas de visitantes extranjeros anualmente. Catorce víctimas eran empleados del establecimiento, mientras siete heridos recibían atención médica, uno con quemaduras en el 60% del cuerpo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1997709474211963154&partner=&hide_thread=false Ascienden a 25 los muertos en un incendio de un club lleno de turistas en la India: "Algunos pudieron salir corriendo, pero otros no". Las autoridades del estado indio de Goa investigan las causas del suceso e informan que la mayoría de fallecidos son empleados del local pic.twitter.com/wEVgitX230 — La Opinión de Málaga (@opiniondemalaga) December 7, 2025 Respuesta inmediata de autoridades y rescatistas Videos en redes sociales capturaron camiones de bomberos y ambulancias alineados en el lugar para asistir a los afectados, con los heridos trasladados al Goa Medical College and Hospital. El ministro de Salud de Goa, Vishwajit Rane, aseguró que recibirá "la mejor atención médica posible" con equipos trabajando toda la noche, mientras algunas muertes se debieron a quemaduras y otras a asfixia.

Estas son algunas de las imágenes en horas de la mañana siguiente al feroz incendio en el club nocturno.

Incendio en la India - fotos Dolor en Goa y palabras del líder estatal "Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa", expresó el ministro principal Pramod Sawant este domingo en una publicación en X, reflejando el impacto en este estado costero del oeste indio. Las autoridades investigan el incidente, que subraya los riesgos en lugares nocturnos turísticos- Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrPramodPSawant/status/1997512124260835426&partner=&hide_thread=false I am closely reviewing the situation arising from the tragic fire incident at Arpora, in which 25 people have lost their lives and 6 have been injured. All six injured persons are in a stable condition and are receiving the best medical care. I have ordered a magisterial inquiry… — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 7, 2025

